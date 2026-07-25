Três pessoas da mesma família são presas por morte de policial civil

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A Polícia Civil prendeu a companheira, o sogro e a sogra da inspetora Daniela Cunha Moreira, de 43 anos, morta e encontrada no porta-malas de um carro em Iguaba Grande na última sexta-feira, 24. O crime é investigado como feminicídio.

De acordo com os agentes, Catiana Clarisse de Oliveira e Souza Moreira, de 38 anos, companheira da vítima, executou o assassinato com o auxílio do pai, Adilson de Oliveira e Souza.

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A mãe de Catiana, Ana Teresa Rodrigues dos Santos, também acabou presa e indiciada por ocultação de cadáver.

Dinâmica do crime

A apuração aponta que o casal enfrentava uma crise no relacionamento e Daniela já havia alugado um imóvel para se mudar. Em depoimento, Adilson confessou que a filha o chamou dizendo ter dopado a policial.

O pai foi até a residência do casal, em Saquarema, onde ambos planejaram a morte da agente. Na ação, Catiana esganou a vítima enquanto o pai a imobilizava até a morte por asfixia.

Em seguida, o corpo foi colocado no automóvel de Daniela e transportado até a casa da família em Iguaba Grande, onde pretendiam ocultá-lo.

Imagens de segurança mostram que, após deixar o cadáver no local, Adilson ainda levou a filha ao trabalho antes de retornar à residência. Ana Teresa auxiliou na tentativa de esconder o corpo.

Investigação e localização

Daniela era lotada na 124ª DP (Saquarema) e o alarme foi dado após ela faltar ao plantão de sexta-feira. Diante da ausência incomum e da impossibilidade de contato telefônico com a inspetora e sua companheira, equipes foram até o imóvel do casal, sem sucesso.

A localização do corpo ocorreu após o monitoramento das placas do veículo da vítima. A Polícia Civil identificou que um segundo automóvel escoltava o carro de Daniela entre Saquarema e Iguaba Grande durante a madrugada.

Ao checarem o endereço associado a esse segundo veículo, os agentes encontraram o carro da policial escondido sob uma lona nos fundos do imóvel. A perícia técnica confirmou o óbito de Daniela no interior do veículo.

O caso segue sob investigação conjunta da 124ª DP (Saquarema) e da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).