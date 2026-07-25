TJ-BA realiza sessão em Itabuna e homenageia prefeito Augusto Castro

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O município de Itabuna, sul da Bahia, recebeu um evento inédito na história do Poder Judiciário baiano nesta sexta-feira, 24.

Durante a realização do programa Justiça em Território, o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) transferiu provisoriamente as atividades institucionais e realizou uma sessão especial na cidade, aproximando os serviços da Corte da população do Sul do estado.

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Homenagem

Na ocasião, o prefeito Augusto Castro recebeu uma placa de homenagem do presidente do TJ-BA, desembargador José Rotondano, em reconhecimento à cooperação institucional construída entre a Prefeitura e o Judiciário.

Ao agradecer a comenda, o chefe do Executivo itabunense destacou que a honraria simboliza o trabalho conjunto para o fortalecimento da cidadania e da garantia de direitos.

"Recebo esta homenagem com muita gratidão e a compartilho com toda a nossa equipe. Ela representa uma parceria construída com diálogo, respeito e compromisso com a população. Quando os poderes caminham juntos, quem ganha é o cidadão", declarou o prefeito.

Cidadania e segurança jurídica

A cooperação entre o município e o TJ-BA tem gerado resultados diretos para a comunidade. Como parte das ações do programa de regularização fundiária Meu Lugar, desenvolvido em conjunto pelas duas instituições, 146 famílias dos bairros Jorge Amado e Nova Califórnia receberam as escrituras definitivas de seus imóveis durante a solenidade.

Para Augusto Castro, a vinda da estrutura do Tribunal para o interior reforça o papel estratégico de Itabuna na Bahia.

"A realização do Justiça em Território e a transferência temporária do TJ-BA para Itabuna reafirmam a importância da nossa cidade. Agradeço ao presidente José Rotondano e a todos os desembargadores por essa parceria que gera avanços reais para nossa gente", finalizou.