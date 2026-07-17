Itabuna reúne quase 15 mil pessoas no PGP e Augusto Castro mostra força política

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Itabuna consolidou, nesta quinta-feira, 17, seu protagonismo político ao sediar o maior Programa de Governo Participativo (PGP) do Litoral Sul de sua história.

Liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), o evento atraiu um público recorde estimado em quase 15 mil pessoas, unindo prefeitos municipais, movimentos sociais e população na definição das prioridades para o desenvolvimento do território.

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Augusto Castro mostra força

Na condição de anfitrião, o prefeito Augusto Castro (PSD) demonstrou grande força política e capacidade de mobilização regional.

A plenária reuniu um escalão de peso da política estadual e federal, com as presenças dos senadores Jaques Wagner (PT) e Otto Alencar (PSD), do pré-candidato, Rui Costa, além de secretários de Estado, gestores e vereadores da região.

O encontro recebeu caravanas de mais de 45 cidades da região cacaueira, reafirmando o papel de Itabuna como polo regional e epicentro dos grandes debates institucionais do sul da Bahia.

O ambiente de diálogo também serviu de vitrine para novas lideranças que buscam ampliar a representação do território na Assembleia Legislativa da Bahia (ALlba), a exemplo da advogada Andrea Castro, pré-candidata a deputada estadual.

O recorde de público reflete e retribui o amplo volume de investimentos promovidos na região. Essa forte adesão popular da população valida os resultados práticos da parceria entre os municípios e o Governo do Estado nas áreas de infraestrutura urbana, saúde e educação.