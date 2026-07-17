Vice-prefeito da cidade natal de Jerônimo desmente apoio a oposição

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O vice-prefeito de Aiquara, Evaristo Brito (PP), mais conhecido como Brito, desmentiu a oposição sobre um suposto apoio divulgado nas redes sociais.

Brito participou da Plenária do Programa de Governo Participativo (PGP) do PT, em Itabuna, na última quinta-feira, 16, onde encontrou o governador e reafirmou seu apoio à reeleição de Jerônimo.

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Na ocasião, o vice-prefeito explicou que a notícia surgiu depois que tirou uma foto com Bruno Reis (União Brasil) a pedido do deputado Sandro Régis (União Brasil), de quem é amigo e tem relação política.

A foto, segundo Brito, foi usada indevidamente por algumas pessoas para anunciar um suposto apoio de Brito ao pré-candidato da oposição, ACM Neto. Durante o PGP, Brito explicou que sua relação com o deputado não significa apoio e que segue com o governador.