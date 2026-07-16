Bruno Reis anuncia rescisão de contratos com empresas investigadas

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O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), anunciou nesta quinta-feira, 16, que a administração municipal irá rescindir os contratos com as empresas investigadas pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA).

A operação apura supostas fraudes em licitações da Secretaria Municipal de Manutenção (Seman) e da Secretaria das Prefeituras-Bairro, com rombo estimado em R$ 38,3 milhões.

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A investigação já resultou no afastamento judicial do ex-secretário das Prefeituras-Bairro, Luciano Sandes, e teve como alvo o vereador licenciado Gordinho da Favela (PP).

Bloqueio de pagamentos

Durante coletiva no lançamento do programa Empreenda Salvador, o gestor municipal informou que a Procuradoria-Geral do Município (PGM) acionou a Justiça para garantir a suspensão imediata de repasses pendentes às empresas sob suspeita.

"Pedimos à juíza que ampliasse os efeitos para a gente, automaticamente, imediatamente, rescindir os contratos e suspender qualquer eventual pagamento que esteja aí tramitando de alguma fatura (...). A prefeitura não vai pagar mais qualquer recurso", declarou Bruno Reis.

Além do cancelamento dos contratos e do travamento dos fluxos financeiros, o prefeito confirmou a abertura de uma sindicância administrativa para apurar a responsabilidade interna sobre as irregularidades.

Reação política

Bruno Reis fez questão de elogiar a atuação do órgão fiscalizador e pontuou que o município já vinha adotando restrições contra as empresas citadas.

Ao finalizar, o prefeito aproveitou o espaço para mandar um recado político à oposição, comparando a postura da gestão com a de adversários frente a escândalos.

"Veja a postura completamente diferente da que os nossos aliados praticam quando identificadas irregularidades nos seus governos".