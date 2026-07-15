Prefeitura de Brejões vai ter que corrigir cobranças a ambulantes

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O Ministério Público da Bahia (MP-BA) emitiu uma recomendação ao prefeito de Brejões, Ricardo Castro Cerqueira, conhecido como Rick de João Lulu (Avante), para que adote providências imediatas para regularizar a cobrança pelo uso de espaços, boxes e barracas em mercados municipais e feiras livres da cidade.

A intervenção ocorre após a constatação de que servidores públicos municipais vinham recolhendo os pagamentos diretamente em dinheiro, sem a emissão do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e sem o devido controle contábil das receitas geradas.

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Determinação

Para sanar as irregularidades fiscais e administrativas, a promotora de Justiça Jéssica Camille Goulart Mendes Tojal determinou que a gestão municipal siga as seguintes diretrizes:

Fica expressamente proibido o recebimento direto de valores por parte de servidores municipais.

Todas as cobranças de preços públicos ou taxas devem ser realizadas exclusivamente por meio do DAM ou outro documento oficial de arrecadação.

A Prefeitura deve suspender imediatamente qualquer cobrança que não possua respaldo em lei municipal.

A gestão precisa capacitar as equipes envolvidas e dar ampla divulgação da recomendação às secretarias competentes.

A Prefeitura de Brejões tem o prazo de 10 dias para informar ao Ministério Público se vai acatar a recomendação e quais medidas práticas vão ser tomadas.

Caso decida pelo não cumprimento, a administração municipal vai precisar apresentar uma justificativa detalhada por escrito.

A Justiça alertou que a recusa ou a falta de resposta dentro do prazo estipulado deve resultar na adoção de medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, além da responsabilização administrativa e legal dos agentes públicos envolvidos.

Animais em lixão

No último mês de junho, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) recomendou formalmente à Prefeitura de Brejões, que adotasse medidas imediatas para fiscalizar e apreender animais de produção encontrados soltos em vias públicas e, em especial, no lixão municipal.

A recomendação ministerial baseia-se em relatórios técnicos emitidos pela Vigilância Sanitária e pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab).

Os órgãos flagraram suínos e bovinos alimentando-se diretamente de resíduos sólidos no depósito municipal.

De acordo com o MP, a permanência desses animais no local gera riscos severos à saúde humana, ao meio ambiente e ao bem-estar animal, além de potencializar a disseminação de doenças e provocar acidentes de trânsito nas redondezas.

A promotoria destacou que, embora a prefeitura tenha sido notificada anteriormente sobre a irregularidade, registros fotográficos e em vídeo comprovam que o problema persiste sem solução por parte do Executivo local.

A recomendação exigiu que o município realize apreensões regulares, aplique sanções administrativas aos proprietários e promova o isolamento físico permanente da área do lixão.

Endurecimento de regras na Bahia e cobranças sob investigação em Brejões

A situação registrada em Brejões ocorreu em meio ao endurecimento das normas sanitárias em todo o território baiano. Uma portaria recente da Adab proibiu terminantemente a criação, permanência e alimentação de animais de produção em depósitos de resíduos sólidos urbanos, públicos ou privados.

A norma teve o objetivo de blindar o rebanho do estado contra ameaças graves, como a Febre Aftosa e a Peste Suína Africana (PSA). Produtores rurais que descumprirem a determinação serão notificados e, em caso de reincidência, os animais serão apreendidos e submetidos ao sacrifício sanitário obrigatório.

Sobre o fato da cobrança irregular aos feirantes, a reportagem procurou a Prefeitura de Brejões para esclarecimentos do fato, e aguarda resposta aos questionamentos.