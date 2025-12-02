Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Deputados protagonizam discussão acalorada - Foto: Sandra Travassos | Alba

Os deputados estaduais Sandro Régis (União Brasil) e Marcinho Oliveira (PRD) protagonizaram uma discussão acalorada durante a sessão que votou o pedido de empréstimo de R$ 2 bilhões para o governo Jerônimo Rodrigues (PT), na segunda-feira, 1º. Em determinado momento, o parlamentar da oposição fez duros ataques ao antigo aliado.

Sandro subiu no púlpito do plenário para criticar o pedido de autorização para a operação de crédito, fazendo coro ao também deputado Nelson Leal (PP). O parlamentar, no entanto, subiu o tom com Marcinho, quando o colega de legislatura pediu licença para rebater as acusações.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O deputado do União Brasil falou, em tom de provocação, que Marcinho Oliveira estava tentando defender o secretário de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola. Marcinho rebateu e citou Leal, afirmando que o deputado, que deixou recentemente a base governista, "começou a fazer contas agora".

"Quer uma parte, deputado Marcinho? Loyola, Marcinho vai te defender aqui agora. Venha para a tribuna", disparou Sandro, sendo interrompido.

"O deputado Nelson Leal começou a fazer contas agora", rebateu Marcinho Oliveira, que logo em seguida, foi impedido pelos dois deputados da oposição. Em alto tom de voz, Sandro protestou e disse que não daria espaço para o parlamentar da base.

Assista ao vídeo

Empréstimo aprovado

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, já no final da noite de ontem, o pedido de operação de crédito do governo do Estado com o Banco do Brasil no valor de R$ 2 bilhões (dois bilhões de reais).

A bancada de oposição votou contra a proposta, assim como o deputado estadual Hilton Coelho (Psol).