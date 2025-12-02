Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

Vídeo: deputado grita durante discussão na Alba: "Venha para tribuna"

Sandro Régis faz ataques a ex-aliado em sessão

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

02/12/2025 - 12:05 h | Atualizada em 02/12/2025 - 12:52
Deputados protagonizam discussão acalorada
Deputados protagonizam discussão acalorada -

Os deputados estaduais Sandro Régis (União Brasil) e Marcinho Oliveira (PRD) protagonizaram uma discussão acalorada durante a sessão que votou o pedido de empréstimo de R$ 2 bilhões para o governo Jerônimo Rodrigues (PT), na segunda-feira, 1º. Em determinado momento, o parlamentar da oposição fez duros ataques ao antigo aliado.

Sandro subiu no púlpito do plenário para criticar o pedido de autorização para a operação de crédito, fazendo coro ao também deputado Nelson Leal (PP). O parlamentar, no entanto, subiu o tom com Marcinho, quando o colega de legislatura pediu licença para rebater as acusações.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O deputado do União Brasil falou, em tom de provocação, que Marcinho Oliveira estava tentando defender o secretário de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola. Marcinho rebateu e citou Leal, afirmando que o deputado, que deixou recentemente a base governista, "começou a fazer contas agora".

"Quer uma parte, deputado Marcinho? Loyola, Marcinho vai te defender aqui agora. Venha para a tribuna", disparou Sandro, sendo interrompido.

Leia Também:

Câmara pode decidir futuro de Carla Zambelli nesta terça
Aliado de Bolsonaro ataca postura adotada por Michelle
Alba aprova empréstimo de R$ 2 bilhões do governo Jerônimo

"O deputado Nelson Leal começou a fazer contas agora", rebateu Marcinho Oliveira, que logo em seguida, foi impedido pelos dois deputados da oposição. Em alto tom de voz, Sandro protestou e disse que não daria espaço para o parlamentar da base.

Assista ao vídeo

Empréstimo aprovado

A Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) aprovou, já no final da noite de ontem, o pedido de operação de crédito do governo do Estado com o Banco do Brasil no valor de R$ 2 bilhões (dois bilhões de reais).

A bancada de oposição votou contra a proposta, assim como o deputado estadual Hilton Coelho (Psol).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba Assembleia Legislativa da Bahia deputados estaduais Jerônimo Rodrigues

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputados protagonizam discussão acalorada
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Deputados protagonizam discussão acalorada
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Deputados protagonizam discussão acalorada
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Deputados protagonizam discussão acalorada
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x