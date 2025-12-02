Aliado de Bolsonaro ataca postura adotada por Michelle

Michelle Bolsonaro tem comportamento criticado por aliados - Foto: Alan Santos | PR

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) se tornou alvo de críticas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), preso por golpe de Estado. O blogueiro Allan dos Santos, conhecido como Terça Livre, detonou a postura da dirigente partidária do PL Mulher durante a apresentação do seu programa.

Allan, que é foragido e vive nos Estados Unidos, acusou Michelle, que tem rodado o país representando o PL, de se comportar como se o ex-presidente da República tivesse morrido. O jornalista bolsonarista ainda afirmou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), cotado como candidato ao Planalto em 2026, não quer a ex-primeira-dama como vice em uma eventual chapa presidencial.

“Michelle não tem nenhum aval dos filhos pra tá falando o que ela tá falando [...] Ela não estava quando o Bolsonaro foi preso, ela está viajando o Brasil inteiro como se o Bolsonaro já estivesse morto, ela tá cagando pro Bolsonaro e nem o Tarcísio tem interesse na Michelle por perto”, disparou Allan Santos.

Michelle condena aliança no Ceará

Na contramão de Bolsonaro, Michelle criticou a decisão do PL cearense em formar uma aliança com o ex-governador Ciro Gomes (PSDB), potencial candidato ao executivo estadual em 2026.

Durante agenda no estado, Michelle fez duras críticas ao movimento, hoje liderado pelo deputado federal André Fernandes (PL). Após a repercussão, a presidente nacional do PL Mulher foi alvo de críticas por parte dos filhos de Bolsonaro.