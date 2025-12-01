Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

“Genocída e nazista”: STF condena presidente do PCO a indenizar deputado

Presidente do partido teria passado dos limites da liberdade de expressão

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/12/2025 - 16:23 h
Presidente do PCO é condenado a pagar indenização de R$ 10 mil
Presidente do PCO é condenado a pagar indenização de R$ 10 mil -

O Supremo Tribunal Federal (STF) condenou o presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, a indenizar o deputado Kim Kataguiri (União-SP) por chamá-lo de “nazista”, “genocída” e “palhaço”. Pimenta deverá pagar o valor de R$ 10 mil por danos morais a Kataguiri.

O parlamentar ligado ao MBL venceu um recurso extraordinário apresentado pelo dirigente do PCO ao Supremo, que considerou as declarações ofensivas à honra do deputado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A Justiça reconheceu que Pimenta passou dos limites da liberdade de expressão, "contrariando seu fim social, a boa-fé e os bons costumes". De acordo com a decisão, houve um abuso de direito, uma vez que ele ultrapassou a manifestação pública e ofendeu o deputado Kim Kataguiri.

Leia Também:

Eduardo, Zambelli e Ramagem: deputados ausentes custam R$ 460 mil à Câmara
PSD bate martelo e Otto Alencar confirma indicação de filho ao TCE
Otto Alencar desmente candidatura ao governo: "Invenção"
Eduardo Sodré recebe Comenda 2 de Julho em cerimônia da Alba

As declarações aconteceram no ano de 2024, depois de Kim protocolar uma ação popular na Justiça Federal pedindo que a União interrompesse o repasse de recursos à UNRWA, agência da ONU ligada aos Refugiados Palestinos. Na ação, o deputado apontava possíveis desvios de verba para financiamento do Hamas.

Depois de perder em primeira instância, Pimenta recorreu e teve seu pedido negado. O caso então chegou ao STF, sob relatoria de Flávio Dino, que também rejeitou o recurso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

condenação indenização STF supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente do PCO é condenado a pagar indenização de R$ 10 mil
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Presidente do PCO é condenado a pagar indenização de R$ 10 mil
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

Presidente do PCO é condenado a pagar indenização de R$ 10 mil
Play

Jerônimo provoca oposição e exibe trens do VLT: “Olha aqui os empréstimos”

Presidente do PCO é condenado a pagar indenização de R$ 10 mil
Play

Trump diz que gosta de Lula, após nova conversa com petista

x