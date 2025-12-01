Eduardo Sodré recebe Comenda 2 de Julho em cerimônia da Alba

Entrega de Comenda 2 de Julho a Eduardo Sodré, secretário estadual do meio ambiente na ALBA - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

O secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Sodré, recebeu, nesta segunda-feira, 1º, a Comenda 2 de Julho, a maioria horaria concedida pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

O evento aconteceu no Plenário da Casa e contou com a presença de nomes como:

senadores Jaques Wagner (PT-BA);

Otto Alencar;

o presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Wilson Cardoso;

o procurador-geral de Justiça da Bahia, Pedro Maia.

A sessão foi conduzida pela presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD). A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Euclides Fernandes (PT).

"É com muita satisfação, devido ao grande trabalho, à grande gestão, eficiente gestão, à frente da Secretaria do Meio Ambiente, que o doutor Eduardo Sodré tem realizado para o bem-estar da população baiana. Principalmente, cuidando do equilíbrio em desenvolvimento econômico com o meio ambiente", afirmou Euclides.

entrega da Comenda 2 de Julho ao secretário Eduardo Sodré | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

"Isso levou que eu apresentasse o projeto de resolução para a Comenda do 2 de Julho, aprovado por unanimidade de votação por todos os 63 deputados Então, é uma homenagem que o povo da Bahia realiza a esse grande gestor, esse jovem gestor público que tem realizado uma eficiente gestão cuidando do meio ambiente do Estado da Bahia", acrescentou.

Antes do discurso de agradecimento, Sodré conversou com a imprensa e destacou que essa conquista representa um trabalho coletivo por parte de todos aqueles que fazem parte da Secretaria do Meio Ambiente.

"Um dia de muita felicidade, de muita alegria, fruto de um trabalho de quase três anos. O deputado Euclides é um amigo de longas datas, um parceiro da Secretaria, e poder ter tido essa indicação, para mim, é muito orgulho", disse.

"Mas esse trabalho é coletivo, esse trabalho eu quero dedicar a todos os servidores e servidoras do Estado da Bahia, do SISEMA, do Sistema Estadual de Meio Ambiente, porque acreditaram e confiaram em que era possível fazer diferente e isso aqui é fruto disso, de um trabalho a várias mãos de todos os servidores que se empinham diariamente em ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado para os presentes e futuras gerações", acrescentou.

Secretário do Meio Ambiente, Eduardo Sodré | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Perfil

Eduardo é advogado formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador (Ucsal) e tem pós-graduação em Direito e Legislação Ambiental pela Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Enteado do senador Jaques Wagner, ele também é professor de Direito Ambiental e Urbanístico, na Ucsal e membro da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Ordem dos Advogados da Bahia (OAB-BA).

Ele ingressou na Secretária de Meio Ambiente de 2023, após anúncio do governador Jerônimo Rodrigues (PT).