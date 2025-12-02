Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Câmara pode decidir futuro de Carla Zambelli nesta terça

Deputada bolsonarista está presa na Itália

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

02/12/2025 - 9:24 h | Atualizada em 02/12/2025 - 10:22
Carla Zambelli pode perder o mandato
Carla Zambelli pode perder o mandato

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados pode começar nesta terça-feira, 2, a análise do pedido de cassação do mandato da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália desde julho deste ano.

Zambelli foi condenada a dez anos de prisão por tentativa de invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A parlamentar também foi alvo de uma outra condenação de cinco anos e três meses, após perseguir um homem pelas ruas de São Paulo enquanto portava uma arma de fogo.

Leia Também:

Aliado de Bolsonaro ataca postura adotada por Michelle
Alba aprova empréstimo de R$ 2 bilhões do governo Jerônimo
Governo entrega projeto para reestruturação do Planserv; veja detalhes

A perda de mandato precisa da autorização da Câmara dos Deputados, já que a deputada foi condenada de maneira definitiva.

STF determinou cassação

Presa desde julho em Roma, na Itália, a deputada federal Carla Zambelli foi cassada em decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), preferiu seguir o caminho considerado tradicional pela Casa, enviando a situação de Zambelli para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Próximas etapas

Caso a cassação seja aprovada pela CCJ, o caso será levado para o plenário da Câmara dos Deputados. São necessários 257 votos, no mínimo, para a aprovação da perda de mandato da deputada.

Votação de Zambelli

No seu segundo mandato na Câmara dos Deputados, Zambelli foi um dos nomes mais votados no estado de São Paulo em 2022, obtendo 946.244 votos, ficando atrás apenas de Guilherme Boulos (Psol), hoje ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República.

x