Sinal verde: Itália autoriza extradição da deputada Carla Zambelli

Zambelli fugiu do Brasil em maio deste atravessando a fronteira por Foz do Iguaçu, no Paraná - Foto: Reprodução/TV Câmara

O processo de extradição da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) avançou nesta quarta-feira, 22, após o Ministério Público da Itália se posicionar a favor do retorno da parlamentar ao Brasil. Presa em Roma desde 29 de julho último, Zambelli aguarda decisão da Justiça italiana, que analisará o parecer antes de encaminhar o caso ao governo do país para a decisão final. A informação foi confirmada pela Advocacia-Geral da União (AGU).

A congressista foi condenada em maio deste ano pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos e 8 meses de prisão por participação na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023, ao lado do hacker Walter Delgatti Neto. Além disso, ela também terá de pagar R$ 2 milhões em indenização solidária. A Corte também determinou a perda do mandato parlamentar, ainda pendente de trânsito em julgado.

Após a condenação, a deputada fugiu do Brasil em 25 de maio, atravessando a fronteira por Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino à Argentina, de onde seguiu para a Europa. Sua fuga levou o ministro Alexandre de Moraes a decretar prisão preventiva e incluir seu nome na lista vermelha da Interpol.

Zambelli foi localizada e presa nos arredores de Roma, após denúncia de um deputado italiano. Desde então, encontra-se na penitenciária feminina de Rebibbia, aguardando o desfecho do processo de extradição. O parecer favorável do MP italiano é visto como um avanço significativo para o cumprimento da pena imposta pelo STF em território brasileiro.