Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXTRADIÇÃO AVANÇADA

Sinal verde: Itália autoriza extradição da deputada Carla Zambelli

Parlamentar fugiu do Brasil para escapar da prisão imposta pelo STF e foi presa em julho, na Itália

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

22/10/2025 - 21:04 h
Zambelli fugiu do Brasil em maio deste atravessando a fronteira por Foz do Iguaçu, no Paraná
Zambelli fugiu do Brasil em maio deste atravessando a fronteira por Foz do Iguaçu, no Paraná -

O processo de extradição da deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) avançou nesta quarta-feira, 22, após o Ministério Público da Itália se posicionar a favor do retorno da parlamentar ao Brasil. Presa em Roma desde 29 de julho último, Zambelli aguarda decisão da Justiça italiana, que analisará o parecer antes de encaminhar o caso ao governo do país para a decisão final. A informação foi confirmada pela Advocacia-Geral da União (AGU).

A congressista foi condenada em maio deste ano pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos e 8 meses de prisão por participação na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2023, ao lado do hacker Walter Delgatti Neto. Além disso, ela também terá de pagar R$ 2 milhões em indenização solidária. A Corte também determinou a perda do mandato parlamentar, ainda pendente de trânsito em julgado.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Após a condenação, a deputada fugiu do Brasil em 25 de maio, atravessando a fronteira por Foz do Iguaçu, no Paraná, com destino à Argentina, de onde seguiu para a Europa. Sua fuga levou o ministro Alexandre de Moraes a decretar prisão preventiva e incluir seu nome na lista vermelha da Interpol.

Leia Também:

Jerônimo celebra ação que desmontou esquema em postos de combustíveis
Sustentabilidade dá o tom da 22ª edição da Semana Nacional de Ciência
Jerônimo rechaça pressa para formação de chapa em 2026

Zambelli foi localizada e presa nos arredores de Roma, após denúncia de um deputado italiano. Desde então, encontra-se na penitenciária feminina de Rebibbia, aguardando o desfecho do processo de extradição. O parecer favorável do MP italiano é visto como um avanço significativo para o cumprimento da pena imposta pelo STF em território brasileiro.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Carla Zambelli extradição hacker Walter Delgatti Neto Ministério Público da Itália prisão preventiva supremo tribunal federal

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Zambelli fugiu do Brasil em maio deste atravessando a fronteira por Foz do Iguaçu, no Paraná
Play

Vereador é barrado ao tentar invadir nova Rodoviária de Salvador; veja

Zambelli fugiu do Brasil em maio deste atravessando a fronteira por Foz do Iguaçu, no Paraná
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Zambelli fugiu do Brasil em maio deste atravessando a fronteira por Foz do Iguaçu, no Paraná
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Zambelli fugiu do Brasil em maio deste atravessando a fronteira por Foz do Iguaçu, no Paraná
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

x