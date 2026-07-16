Pastor Isidório declara amor por Lula, mas votará em rival nas eleições

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O deputado federal Pastor Isidório (Avante-BA) afirmou na quarta-feira, 15, que, apesar de ter “amor no coração” pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve votar no médico psiquiatra e escritor Augusto Cury (Avante) nas eleições presidenciais de outubro, seguindo a orientação da legenda.

"Quem é que não percebe o amor do meu coração pelo ‘nove dedos’ [Lula]? Para mim, o maior defeito de Lula é faltar um dedo, porque ele gosta de todo mundo. No entanto, sou do Avante e, como homem legislador, tenho a obrigação de apoiar o candidato do meu partido", afirmou o deputado em conversa com a imprensa.

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Isidório disse ainda que, caso o Avante não tivesse candidatura própria à Presidência, estaria “gritando Lula”.

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Apesar de apoiar Augusto Cury, o parlamentar afirmou acreditar que o petista deve vencer a eleição ainda no primeiro turno, em uma disputa polarizada com o senador e pré-candidato ao Planalto Flávio Bolsonaro (PL).

"Percebo que a eleição vai ser decidida entre o Lula no primeiro turno e o outro [Flávio]. Se vai ganhar a eleição, aí eu vejo que o Lula e o Cury vão estar alinhados nesse projeto", completou.