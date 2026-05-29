Isidório justifica acolhimento de menores na Fundação Dr. Jesus

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante), que administra a Fundação Doutor Jesus (FDJ), afirmou que realiza o acolhimento de menores de idade na instituição por “não ter outro caminho”. A entidade, que possui mais de 30 anos, é reconhecida por realizar um trabalho social de reabilitação de pessoas com dependência química.

O parlamentar afirmou que o mundo enfrenta uma “pandemia de drogas” e lamentou que crianças e adolescentes tenham começado a utilizar os entorpecentes. De acordo com Isidório, os menores chegam à Fundação “violentados, com ferimentos e fugindo das facções”.

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“Os menores de idade neste meio não estão aqui por vontade própria da entidade. Não recebo nada por nenhum menor, idoso ou cadeirante. Ao contrário: estes ‘menores infratores’ chegam violentados com ferimentos fugindo das facções ou dos traficantes pelas madrugadas, feriado ou fim de semana dizendo eles estarem correndo da morte”, afirmou Isidório em nota enviada ao A TARDE nesta sexta-feira, 29.

O posicionamento veio após o A TARDE revelar que o deputado descumpriu um acordo com o Ministério Público para “desinternação” de menores de idade na Fundação Doutor Jesus, chegando a ser multado pela Justiça. Na própria reportagem o deputado admitiu que, apesar da sentença em seu desfavor, ele manteve os jovens na unidade.

Sem saída

O administrador da Fundação Doutor Jesus também explicou que a unidade funciona como uma “embaixada do socorro à vida”. Segundo ele, isso também ocorre em razão da entidade se localizar às margens da estrada, no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O deputado também destacou que os órgãos competentes estão cientes da presença dos menores na instituição e que está aguardando as autoridades os deslocarem para um “local apropriado”.

“A Fundação Dr Jesus, por se encontrar às margens de uma BR (estrada), não tem outro caminho que não seja acolher quem nos procura em situação de risco de morte. Somos uma espécie de embaixada de socorro à vida e sei que é meu dever respeitar o poder judiciário e demais autoridades.Todavia, nenhum menor está na Dr. Jesus sem que autoridades já não esteja informado do perigo que estes estão passando”, disse o deputado.

A decisão

A Vara Criminal de Candeias determinou, após denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA), determinou a desinternação dos menores de idade da unidade. Segundo o MP-BA, a Fundação abrigava cerca de 50 crianças e adolescentes e teria descumprido um acordo firmado em 2019.

Conforme reportado em A TARDE, o tratado previa que a instituição adotasse medidas para o retorno destes às suas famílias de origem ou o encaminhamento à Unidade de Acolhimento Infanto-Juvenil oficial. Além disso, foi destacado que houve a proibição categórica de qualquer novo acolhimento de menores pela entidade.

A decisão da Justiça afirma que, após o acordo, a Fundação passou a realizar “um acolhimento institucional massivo e irregular”. Em razão disso, foi fixada uma multa de R$ 1 mil para cada criança ou adolescente que for encontrado na instituição. A sentença foi proferida no dia 29 de abril deste ano.

Confira a nota de Isidório na íntegra:

Embora exista a sentença citada que determina o não acolhimento de menores pela Fundação Dr Jesus, informo que sequer o Ministério Público muito menos o Poder Judiciário estariam me perseguindo. Muito pelo contrário: SOMOS VÍTIMAS DE UMA LEGISLAÇÃO CADUCA! E que como lei precisa ser fiscalizado pelo MP e se descumprida pelo avançar pelo Judiciário. Poder que, simplesmente, cumpre seu dever baseando-se no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Ocorre que o ECA é de 1990, tem quase 4 décadas, neste período nem os legisladores tampouco nenhum de nós esperava que as drogas tomassem a proporção devastadora que tomou em nossa sociedade. Hoje, tal qual uma pandemia, atinge não somente homens e absurdamente também o número muito grande de mulheres drogadas. Muito menos pensaríamos que NOSSOS ADOLESCENTES ENTRASSEM NESSE BURACO SEM FIM QUE É A PERDIÇÃO PELAS DROGAS!

Importante dizer: a Fundação Dr Jesus (FDJ), atualmente com 2.534 homens e mulheres vitimados pelas drogas em tratamento com o apoio decisivo do Governo Estado da Bahia, e que os menores de idade neste meio NÃO ESTÃO AQUI POR VONTADE PRÓPRIA DA ENTIDADE. NÃO RECEBO NADA POR NENHUM MENOR, IDOSO OU CADEIRANTE. AO CONTRÁRIO: ESTES “MENORES INFRATORES” CHEGAM VIOLENTADOS COM FERIMENTOS FUGINDO DAS FACÇÕES OU DOS TRAFICANTES PELAS MADRUGADAS, FERIADO OU FIM DE SEMANA DIZENDO ELES ESTAREM CORRENDO DA MORTE. ELES OU SEUS PAIS INFORMAM TEREM INFRIGIDO ALGUMA REGRA DO CRIME, TIPO EXTRAVIO DE ARMAS OU DE DROGAS DOS CRIMINOSOS.

A Fundação Dr Jesus por se encontrar às margens de uma BR (estrada), não tem outro caminho que não seja acolher quem nos procura em situação de risco de morte. Invadindo nossas dependências. SOMOS UMA ESPÉCIE DE EMBAIXADA DE SOCORRO À VIDA E SEI QUE É MEU DEVER RESPEITAR O PODER JUDICIÁRIO E DEMAIS AUTORIDADES. TODAVIA, NENHUM MENOR ESTÁ NA DR JESUS SEM QUE AUTORIDADES DO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONSELHO TUTELAR BEM COMO O PRÓPRIO GOVERNO DO ESTADO JÁ NÃO ESTEJA INFORMADO DO PERIGO QUE ESTES ESTÃO PASSANDO E QUE APENAS ESTÃO AGUARDANDO TAIS AUTORIDADES DESLOCÁ-LOS PARA LOCAL APROPRIADO COMO DETERMINA O ECA SÓ NO PAPEL.

Reafirmo: cada adolescente que invade a FDJ gera um ofício ao MP informando sua chegada e pedindo de imediato o deslocamento para um lugar apropriado a menores de idade vitimados pelo crime e pelas drogas. Os documentos que comprovam tais informações estão à disposição de todos – egrégio Poder Judiciário, muito importante imprensa e de todos cidadãos que queiram ter ciência. Aproveito o ensejo para tornar público também que o VÍCIO EM APOSTAS está crescendo exponencialmente na sociedade e que se nada for feito já, em breve teremos mais esta bomba a enfrentar nas Casas de Recuperação Brasil afora.

Concluo dizendo que já foi aprovado por unanimidade na Câmara Federal o PL n° 1.822 / 2024 de minha autoria que garante aos pais e mães o direito de internar seus filhos – adolescentes ou jovens – que estejam tragados por essa desgraça chamada drogas. Luta contra a qual dedico minha vida e da minha família na tentativa de socorrer as famílias vitimados pelas drogas.

No mais, peço a compreensão e ajuda de todas as autoridades dos 3 Poderes da República, podendo ter falhas que são menores que a minha vontade de ajudar e que todo(a) cidad(ã)o baiano(a) e Brasileiro(a) nos visite e veja de perto o motivo de nossas aflições.

Pastor Sargento Isidório – Líder Espiritual da Fundação Dr Jesus