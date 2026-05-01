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ESCOLHA DIFÍCIL

Isidório revela que ainda não sabe em quem votar para presidente

Deputado federal revelou que está numa saia justa

Anderson Ramos
Por

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Isidório na dúvida entre Lula e Augusto Cury.
Isidório na dúvida entre Lula e Augusto Cury. - Foto: Ricardo Stuckert | PR / Câmara dos Deputados / Divulgação

O Pastor Sargento Isidório ainda está em dúvida sobre em quem vai votar para a Presidência da Repúbica nas eleições de outubro. Eleitor histórico de Lula (PT), ele pode ser "forçado" a escolher outro candidato.

Isso porque o Avante, partido o qual é filiado, lançou a pré-candidatura do escritor e psiquiatra Augusto Cury para a disputa ao Palácio do Planalto. Ao portal A TARDE, o parlamentar baiano revelou que está numa saia justa e que só deve definir seu quando a eleição estiver mais próxima.

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Essa resposta, ela vem do céu, vem de Deus. Todo mundo sabe o amor que eu tenho e o respeito pelo trabalho feito por Lula nessa nação, mas eu pertenço ao partido Avante. É só perguntar aos petistas se eles votam em candidato de outro partido. Aí você me apertou sem me abraçar. Seu amigo está meio sem saber pra onde vai, mas Deus vai me ajudar
Pastor Sargento Isidório, deputado federal

"Tenho que respeitar o partido, e se realmente ele for candidado, acho que juridicamente eu não terei outro caminho, porque não terá mais jeito", projetou o deputado.

Mesmo sem ter revelado seu voto, Isidório criticou a polarização entre os apoiadores do petista e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e classificou a disputa como prejudicial ao país.

"Essa história de direita e esquerda, essa desgraça, essa briga que envolve Lula e Bolsonaro só faz mal para o país. Então, eu acho que a gente tem que acabar com esse acirramento e olhar para a nossa nação, para um local de pensar nas famílias brasileiras mais necessitadas", avaliou.

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Cury na Bahia

Augusto Cury cumprirá agenda na Bahia no próximo domingo, 3. A passagem pelo estado inclui uma visita à Fundação Doutor Jesus, localizada no município de Candeias. No local, Cury será recebido por Pastor Sargento Isidório, responsável pela criação da instituição, além de outras lideranças políticas da região.

A agenda prevê um encontro institucional para conhecer de perto as iniciativas sociais desenvolvidas pela Fundação, conhecida por atuar na recuperação e acolhimento de pessoas em situação de dependência química. Após a visita, o pré-candidato deve conversar com jornalistas em uma coletiva de imprensa.

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Tags:

Augusto Cury eleições 2026 Lula pastor sargenrto isidório

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