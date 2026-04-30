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DERROTA PARA O GOVERNO

Isidório justifica voto contra o veto de Lula no PL da Dosimetria

Maioria da bancada baiana votou pela derrubada do veto

Anderson Ramos
Por

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Pastor Sargento Isidório em discurso na Câmara dos Deputados.
Pastor Sargento Isidório em discurso na Câmara dos Deputados. - Foto: Paulo Sérgio | Câmara dos Deputados

O deputado federal Pastor Sargento Isidório (Avante) foi um dos dois baianos da base do governador Jerônimo Rodrigues (PT) que votou a favor da derrubada do veto do presidente Lula (PT) no PL da Dosimetria, nesta quinta-feira, 30. O outro foi Sérgio Brito (PSD).

Ao portal A TARDE, o parlamentar justificou seu voto argumentando que os menos favorecidos punidos pelos atos do 8 de janeiro de 2023 tiveram penas injustas e foram usadas como massa de manobra.

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"O irmão meu da igreja, da Polícia Militar, um bocado de gente pequena, que não tem dinheiro para pagar advogado, que entrou no movimento entendendo que estava salvando o país. Eu não posso simplesmente votar para deixar preso pessoas pequenas, pessoas pobres, pessoas que não sabiam o que estava fazendo", disse Isidório.

O almirante, o presidente, o general, o brigadeiro, o ministro. Esses caras têm bancada de advogado. Eles vão para a prisão domiciliar, para dentro de casa, e o pobre fica na prisão
Pastor Sargento Isidório, deputado federal

Votos dos baianos

A maior parte dos 39 deputados federais da Bahia votou pela derrubada do veto do presidente Lula. O placar no estado ficou da seguinte forma: 17 parlamentares votaram pela derrubada do veto, enquanto 15 optaram pela manutenção. Outros seis deputados não votaram e um se absteve.

A sessão foi realizada em duas etapas, primeiro com os votos da Câmara dos Deputados e depois com os do Senado. Foram 318 deputados a favor da derrubada do veto e 144 a favor da manutenção, além de 5 abstenções. Entre senadores, o placar foi de 49 a 24. A votação cumpriu a exigência de maioria absoluta na Câmara (257) e no Senado (41).

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A proposta pode impactar diretamente a situação jurídica de ao menos 280 condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023.

O ponto central da medida é impedir a soma das penas para os crimes de abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado, estabelecendo que prevaleça a pena do crime mais grave com um acréscimo de um sexto a metade.

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Tags:

Condenações 8 de Janeiro Lula Pastor Sargento Isidório PL da Dosimetria

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