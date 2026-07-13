Fim da escala 6x1: Isidório acampa de frente ao Senado e cobra votação

Siga o A TARDE no Google

Com o objetivo de pressionar o Senado a votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, o deputado federal Pastor Isidório (Avante) montou nesta segunda-feira, 13, um acampamento em frente ao Congresso Nacional.

Nas redes sociais, Isidório lembrou que a proposta estabelece um modelo de trabalho 5x2, foi aprovada pela Câmara dos Deputados e agora depende de análise do Senado.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo ele, a mobilização busca pressionar o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), a colocar o texto em votação ainda nesta semana.

“A escala 5x2 já foi aprovada na Câmara e estamos apenas precisando que seja aprovada no Senado. Então, resolvi vir acompanhar e fazer um movimento pacífico, no sentido de ajudar e fazer com que os líderes dos partidos do Senado sejam convencidos pelo presidente Davi Alcolumbre para aprovar essa semana”, afirmou.

Confira:

Entenda o andamento da PEC no Senado

A PEC do fim da escala 6x1 (PEC 221/2019) está parada no Senado desde que foi aprovada pela Câmara, no fim de maio. A proposta ainda não foi encaminhada formalmente por Davi Alcolumbre para nenhuma comissão e também não tem relator definido.

A falta de avanço ocorre em meio à proximidade do recesso parlamentar, previsto para começar em 18 de julho.

A demora na análise da PEC envolve disputas políticas entre o governo Lula (PT) e o Senado. Com a relação estremecida, Alcolumbre já sinalizou que só pauta o texto após conversar com o presidente da República.