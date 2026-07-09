Congresso trava pautas de impacto e escala 6x1 fica para depois do recesso

A ‘guerra fria’ travada entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil) e Luiz inácio Lula da Silva (PT), iniciada a partir da rejeição do nome de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF), tem impactado no andamento de pautas de interesse para o país.

O embate entre as duas figuras políticas ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira, 9, após o cancelamento da sessão do Congresso Nacional por falta de acordo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Tal postura que trava as discussões sobre temas considerados delicados e que podem impactar na disputa eleitoral que será iniciada na segunda quinzena de agosto, a exemplo da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que versa sobre o fim da escala 6x1.

A expectativa, segundo nomes ouvidos pelo portal A Tarde, é de que os temas só sejam debatidos após o fim do recesso parlamentar, com o risco do adiamento das votações para o período pós-eleições.

A última sessão antes do recesso acontece na próxima semana, em regime remoto, como tem acontecido recentemente.

O que está em jogo?

Entre as pautas em jogo, três despertam a atenção direta do Palácio do Planalto, por conta do impacto que pode causar nas eleições de outubro. São elas:

PEC da Segurança Pública

Fim da Escala 6x1

Terras raras

Em entrevista ao portal A Tarde, o senador baiano Otto Alencar (PSD), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, também aliado do presidente Lula, afirmou ter conversado com Davi Alcolumbre sobre a possibilidade de votação das matérias.

Eu já tinha conversado com o Davi (Alcolumbre) antes, ele não mostrou disposição de mandar as três principais pautas que deviam ser encaminhadas e são relevantes para o país Otto Alencar

Otto pontuou que a CCJ não recebeu os textos para discussão. A discussão acerca das terras raras precisa passar, segundo o parlamentar, por outras comissões fixas antes da apreciação no plenário.

“São três matérias que foram aprovadas na Câmara e não chegaram na CCJ. A de terras raras tem que ir para a Comissão de Infraestrutura, talvez para a Comissão de Assuntos Econômicos [...] Essas três pautas importantes pararam”, destacou o parlamentar.

O também senador Angelo Coronel (Republicanos), hoje na oposição, seguiu a linha de Otto ao repercutir o adiamento das discussões, e sinalizou que as pautas só devem ser debatidas após o recesso, com risco de espera para o pós-eleições.

“Agora só na volta do recesso para saber o que ele vai pautar [...] Toda eleição tem isso, todos os anos de eleição temos essa paralisação, isso não é novidade nenhuma, não”, destacou Coronel.

Antecessora de Camilo Santana (PT) na liderança do governo Lula no Senado, a senadora Tereza Leitão (PT) respondeu aos questionamento do portal A Tarde sobre o andamento das pautas.

"Sobre a agenda legislativa, precisamos aguardar a definição do calendário e a construção dos acordos entre as lideranças para compreender quais matérias terão condições de avançar", afirmou a senadora, por meio de sua assessoria.



Embate Lula x Alcolumbre

Fontes consultadas em conversas recentes com o portal A Tarde confirmaram, sob anonimato, que a relação entre Lula e Alcolumbre, que ‘azedou’ desde a atuação do presidente do Senado para barrar o nome do ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF), tem atingido o andamento de tais pautas.

A mesma tese foi defendida por Otto Alencar, em entrevista ao portal A Tarde.

“Isso vem de um processo de desentendimento que surgiu lá atrás, quando foi rejeitado o nome do Messias, e isso desencadeou na dificuldade de conversa e entendimento do presidente Davi com o presidente Lula. Não são matérias de governo, são matérias de interesse do país”, afirmou o senador.

O portal A Tarde ainda procurou os senadores Camilo Santana (PT-CE) e Randolfe Rodrigues (PT-AP), lideranças do governo Lula no Senado e Congresso Nacional, mas não obteve retorno.