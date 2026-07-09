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DISPUTA

Wagner mantém suspense sobre suplência: “Martelo não está batido”

Decisão final sobre a indicação para a vaga não foi tomada

Anderson Ramos
Por
Jaques Wagner (PT) busca a reeleição ao Senado.
Jaques Wagner (PT) busca a reeleição ao Senado. - Foto: Alessandro Dantas / PT no Senado

O senador e pré-candidato à reeleição Jaques Wagner (PT) mantém o mistério sobre a suplência. Nesta quinta-feira, 9, durante entrevista à rádio 93 FM de Jequié, o ex-governador revelou que a decisão final sobre a indicação para a vaga não foi tomada.

“Ainda não tem uma discussão fechada dentro do grupo. Há uma reivindicação do PSD, mas ainda não está batido o martelo”, declarou.

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Segundo ele, as definições partidárias precisam estar consolidadas até a data oficial da convenção da federação e de partidos aliados, prevista para o dia 1º de agosto. “Até lá, evidentemente, isso tem que estar definido”, disse.

“Logo, logo isso será anunciado, e aí a Bahia conhecerá quem será o primeiro e o segundo suplente na minha chapa, assim como também na chapa do senador Rui Costa”, acrescentou.

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Disputa

Dois personagens aparecem à frente em relação aos demais postulantes: a deputada Lídice da Mata (PSB-BA) e o ex-vereador Edivaldo Brito (PSD).

Conforme apuração do portal A TARDE, o cenário parece estar mais favorável a socialista — interlocutores ouvidos pela reportagem apontam que chances dela de ocupar o posto são superiores a 90%, ainda que Edivaldo Brito conte com possibilidades.

Além de Lídice e Edivaldo Brito, também foram indicados ao posto o ex-prefeito de Belo Campo e ex-presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB), Quinho, do PSD, e a vereadora de Salvador, Aladilce, do PCdoB.

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eleições 2026 JAQUES WAGNER suplência

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