ELEIÇÕES
Otto diz que suplência de Wagner está quase sacramentada no PSD
Senador garante que partido está mais unido do que nunca
O senador e presidente do PSD na Bahia, Otto Alencar, afirmou, neste domingo, 14, que a decisão sobre a suplência do senador Jaques Wagner (PT-BA), que cabe ao partido, está quase sacramentada.
Entre os nomes postos à mesa estão o do ex-presidente da UPB e ex-prefeito de Belo Campo, Quinho, e o do ex-vereador e ex-prefeito de Salvador, Edvaldo Brito.
União
Conforme o cacique pessedista, o partido nunca esteve tão unido para uma eleição como a deste ano, em que apoia a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT).
“Aqueles que achavam que uma saída iria desestabilizar o PSD erraram feio. O partido está mais unido na reeleição do governador, assim como estão todos os oito partidos que compõem essa aliança”, destacou.
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“Nenhum partido ganha nada sozinho. É preciso reconhecer as alianças. Através delas, se constrói um governo, como faz o presidente Lula”, afirmou Otto durante o Programa de Governo Participativo (PGP 2026), em Itapetinga.
Projeto comum
O senador lembrou ainda que as vitórias eleitorais do campo governista são resultado da união de diferentes legendas em torno de um projeto comum. O parlamentar também ressaltou a parceria entre os governos de Jerônimo e Lula, com investimentos destinados ao interior baiano.
Ao final, o líder do PSD na Bahia demonstrou confiança na continuidade do projeto político liderado por Jerônimo Rodrigues e pelo presidente Lula.
“A vitória de Jerônimo e de Lula está aqui, no meio do povo, nas entregas e nos investimentos que estão chegando aos municípios”, celebrou.