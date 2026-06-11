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POLÍTICA

Adolpho Loyola abre o jogo sobre suplência de Jaques Wagner

Titular da Serin fala sobre articulações do grupo governista

Leo Almeida e Cássio Moreira
Por Leo Almeida e Cássio Moreira
Loyola revela detalhes de articulações sobre suplência de Wagner
Loyola revela detalhes de articulações sobre suplência de Wagner - Foto: José Simões | AG. A Tarde

O secretário estadual de Relações Institucionais, Adolpho Loyola (PT), comentou, nesta quinta-feira, 11, as discussões em torno da suplência da candidatura do senador Jaques Wagner (PT) à reeleição.

Durante agenda de entrega aos municípios baianos, em Salvador, Loyola destacou que, apesar do processo de escolha ser coletivo, passando pelos partidos e lideranças do grupo, as conversas iniciais passam por Wagner.

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"Eu não tenho participado dessas conversas. Primeiro a ser ouvido e perguntado é o senador Jaques Wagner, apesar da suplência dele, é uma conversa coletiva, mas primeiro as conversas estão sendo feitas pelo senador Jaques Wagner", pontuou o secretário.

Nomes no páreo

Três nomes despontam na disputa pelas duas vagas da suplência de Wagner: o ex-prefeito de Salvador, Edvaldo Brito, indicado formalmente pelo PSD para o posto, Aladilce Souza, vereadora de Salvador e indicação do PCdoB, e a deputada federal Lídice da Mata (PSB).

Lídice, no entanto, tem se distanciado das especulações acerca do seu nome. Senadora entre 2011 e 2018, a parlamentar tem mantido, até o momento, sua pré-candidatura à reeleição como deputada.

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adolpho loyola eleições JAQUES WAGNER

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