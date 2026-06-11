Ronaldo Carletto confirma suplência de Rui Costa e nega rumores sobre vice

O ex-deputado federal e presidente do Avante na Bahia, Ronaldo Carletto, confirmou que será o primeiro suplente do pré-candidato ao Senado e ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT).

A declaração foi feita nesta quinta-feira, 11, no Parque de Exposições, durante agenda do governador Jerônimo Rodrigues (PT), no qual ele anunciou pacote de investimentos para municípios baianos.

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Eu tenho certeza que esse grupo político que governa a Bahia há vários anos vai governar mais uma vez. O que esse grupo político sabe fazer é abrir espaço para todos os partidos crescerem e se desenvolverem, como é o caso do Avante. Eu não tenho dúvida que estarei na chapa majoritária com o Rui Costa Ronaldo Carletto

A indicação de Carletto já era esperada, visto que Rui mantém forte ligação com o Avante e é um dos principais responsáveis pelo crescimento da sigla na Bahia. Além disso, o ex-ministro já havia dado indícios de sua preferência pelo aliado em declarações públicas anteriores.

Vice negada

O nome de Ronaldo Carletto também foi especulado em outra posição na chapa majoritária. Antes da confirmação de Geraldo Júnior (MDB) na vice de Jerônimo, circularam rumores de que Carletto poderia ser o indicado para a vaga, o que foi negado por ele.

“Nunca conversamos sobre isso. Essas são especulações que as pessoas, e a imprensa falada e escrita, divulgaram. Mas a gente nunca conversou sobre isso. E essa coisa da suplência, a gente veio tratar há algum tempo. Agora, com relação a vice, nós nunca tratamos desse assunto”, pontuou.