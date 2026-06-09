Jerônimo inicia escuta popular em Salvador e capital vira ponto estratégico da campanha

Salvador recebeu, nesta terça-feira, 9, o Programa de Governo Participativo (PGP), iniciativa de escuta popular do grupo político liderado pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Além do petista, pré-candidato à reeleição, estiveram presentes importantes aliados da base, como deputados estaduais e federais, lideranças comunitárias do Subúrbio Ferroviário de Salvador, prefeitos e vereadores, além de secretários estaduais. O evento ocorreu no bairro de Periperi.

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Ponto estratégico

O encontro, primeiro de uma série que deve ocorrer na capital até o início da corrida eleitoral, reafirmou o papel da capital baiana, maior colégio eleitoral do estado, como um dos pontos estratégicos para a campanha. A mobilização do bloco e lideranças partidárias deu o tom do que deve ser visto até o dia 4 de outubro.

Presidente estadual do PT, Tássio Britou afirmou, em conversa com o portal A TARDE, durante o evento, sobre o início das agendas na capital, no mesmo modelo que já tem acontecido no interior nas últimas semanas.

Foto: Undel Galter | Ag. A TARDE

Ouvir as propostas e colaboração da população soteropolitana, segundo o dirigente, é parte fundamental para entender as demandas da capital.

"O PGP já tem uma marca nossa, é o nosso jeito de fazer programa de governo, que é ouvir nas pessoas, ouvir a sociedade, movimentos políticos, partidos, lideranças, prefeitos, deputados, e nós acreditamos que é o povo da Bahia que tem capacidade de discutir. Vocês não vão ver o nosso grupo saindo para a França, para São Paulo, para Goiás, atrás de entender a Bahia, quem entende a Bahia é o povo baiano, e é ele que a gente está escutando para conseguir o nosso plano de governo", destacou Tássio.

Estratégia do grupo

Para além do trabalho de consulta popular, o PGP também servirá para aquecer as turbinas de pré-campanha. Segundo fontes ouvidas pelo portal A TARDE, a ideia é avançar no número de votos em Salvador, equilibrando a disputa contra a oposição, que tem na capital e Região Metropolitana seu maior reduto de votos.

Em 2022, Jerônimo obteve 557.418 votos em Salvador no segundo turno, enquanto ACM Neto (União Brasil) teve 1.013.094 votos.

Em entrevista ao portal A TARDE, Rowenna Brito (PT), pré-candidata a deputada estadual e ex-secretária estadual de Educação, destacou a necessidade do papel de escuta na capital.

"Dando início a essa caminhada de ouvir as pessoas pra essa nova temporada nossa dos próximos quatro anos [...] A gente está aqui para ouvir o povo mais uma vez e reafirmar o nosso compromisso com a Bahia e com Salvador", afirmou.

Os investimentos e obras de infraestrutura do grupo em Salvador, a exemplo do VLT, foram citados pelos presentes no PGP, políticos e moradores. Jerônimo Rodrigues mencionou ainda a entrega do Teatro Castro Alves (TCA), fechado para reforma, no próximo mês.

Tom da campanha

Escala 6x1, polarização e bandeiras sociais são as apostas da base governista para a campanha dos próximos meses, segundo interlocutores do governo. Os temas foram citados durante o PGP, seja no microfone ou nos bastidores.

Presente no evento, o prefeito de Camaçari, quarto maior colégio eleitoral da Bahia, Luiz Caetano (PT), mencionou os mesmos temas.

Eu penso que o que vai pautar é a polarização da campanha e, consequentemente, as bandeiras mais ligadas à sociedade. Tanto a pauta muito importante da jornada 6x1, que a gente vai derrotar e, consequentemente, vai ser vitoriosa, e também garantir a vitória de Jerônimo no primeiro turno. Isso que vai pautar as eleições Luiz Caetano, - prefeito de Camaçari

Salvador potente

Jerônimo Rodrigues falou, logo após o evento, com a equipe do portal A TARDE, sobre o papel de Salvador dentro tabuleiro político e da condução dos mandatos.

Além dos diálogos com os soteropolitanos, Jerônimo frisou as realizações do governo na cidade, e pontuou esperar um trabalho coletivo de construção do plano de governo, a partir dos PGPs que serão realizados em Salvador.

"Essa é a primeira edição do PGP em Salvador, e começou muito potente. Além dos militantes e dos mandatos do partido, comunidade aqui presente, trazendo a sua expectativa para que a gente possa ver isso no programa de governo, como fizemos aqui nessa região muitos programas, como melhoria nas escolas, encostas, drenagem, agora o VLT", destacou Jerônimo.

"Espero que o grupo, a partir de hoje, construa suas propostas, lançar no programa de governo", completou o governador petista.