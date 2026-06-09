Jerônimo destaca força do PGP em Salvador: "Começou muito potente"

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O governador e pré-candidato ao Governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues, classificou como "muito potente" o lançamento da edição das plenárias do Programa de Governo Participativo (PGP) no Subúrbio Ferroviário de Salvador, nesta terça-feira, 9.

Conhecido por utilizar a estratégia de escuta nos 27 Territórios de Identidade do interior, o grupo político governista voltou as atenções para a capital baiana, buscando consolidar as demandas das comunidades diretamente na elaboração do plano estratégico de gestão para compor o plano de governo para as eleições de outubro.

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Jerônimo Rodrigues - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

O encontro reuniu lideranças comunitárias, movimentos sociais e uma expressiva militância partidária para debater os gargalos e as soluções para as diversas macrorregiões de Salvador.

"Essa é a primeira edição do PGP em Salvador, e começou muito potente. Além dos militantes e dos mandatos do partido, a comunidade aqui presente, trazendo a sua expectativa para que a gente possa ver isso no programa de governo", afirmou o governador.

Espero que o grupo, a partir de hoje, construa suas propostas e possamos lançar no programa de governo Jerônimo Rodrigues

No diálogo com os moradores, Jerônimo relembrou que os investimentos da gestão estadual na região do Subúrbio de Salvador, haviam sido inseridos na construção do programa de governo participativo nas eleições de 2022.

"[...] fizemos aqui nessa região muitos programas, como melhoria nas escolas, encostas, drenagem, agora o VLT...", destacou.

Agora, segundo o governador, as novas propostas atendidas ganham ainda mais credibilidade, respaldadas por entregas reais já realizadas naquelas localidades.