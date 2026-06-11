ELEIÇÕES 2026
Business Bahia debate cenário eleitoral na Bahia e no Brasil
Evento foi realizado na Casa do Comércio, em Salvador, nesta quinta-feira, 11
O grupo Business Bahia promoveu, nesta quinta-feira, 11, o painel Eleições 2026 Bahia & Brasil, com o objetivo de debater os cenários local e nacional do pleito que acontece em outubro deste ano.
O evento aconteceu na Casa do Comércio, em Salvador, e fez parte das celebrações pelos seis anos do selo Made In Bahia, promovido pela instituição que representa o empresariado baiano.
A mesa foi composta pelo editor do núcleo de política do Grupo A TARDE, Eduardo Dias, assim como os também jornalistas Victor Pinto e Fernando Duarte, da Band News e Bahia Notícias. A mediação ficou por parte da apresentadora Tiale Acrux, da Record Bahia.
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O encontro abordou as mudanças partidárias dos principais agentes políticos, impactos do caso Banco Master na campanha, presença da Inteligência Artificial nas eleições e como deve ser a disputa eleitoral no Brasil e na Bahia, tendo como foco nomes como Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União).
"Foi um debate sobre áreas que a gente acompanha de perto, como os bastidores, são as campanhas políticas, o acompanhamento também das decisões mais recentes em torno das eleições. Acho que a gente tem pela frente um período que eu julgo que vai ser complicado, mas que se torna fácil de explicar. O eleitor atual não dá muita atenção, não se apega muito, às questões de arrumação partidária, de mudança de lado entre chapas", avaliou Eduardo Dias.
O eleitor é muito fiel àquilo em que ele acredita. Ele dificilmente muda de lado tão facilmente. É um apego partidário, um apego com o nome, com a imagem do políticoEduardo Dias
"Apesar da influência das questões tecnológicas, como o uso da IA nas campanhas, vai pesar na eleição desse ano, imagino que a gente ainda tenha, principalmente na Bahia, uma forte resistência à essas mudanças provocadas por esse tipo de mecanismos. Então, eu espero que a gente tenha uma eleição tranquila, por mais que seja difícil de acreditar, mas que seja uma eleição justa", completou o editor de política de A TARDE.