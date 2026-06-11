Reviravolta na Bahia: DC retira candidatura de José Estevão por baixo desempenho

A disputa pelo governo da Bahia, que será decidida em outubro, sofreu uma baixa após o anúncio da retirada da pré-candidatura de José Estevão (DC). A decisão foi comunicada pelo partido por meio de uma nota divulgada à imprensa.

O comunicado, assinado pelo presidente estadual da sigla, Ariel Capistrano, diz que a ação foi tomada após o baixo desempenho eleitoral performado pelo então candidato ao Palácio de Ondina.

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“A decisão foi tomada por unanimidade dos membros da Comissão Executiva Estadual da Democracia Cristã da Bahia, após análise do cenário político-eleitoral e dos resultados das pesquisas realizadas até a presente data, nas quais o então pré-candidato não apresentou desempenho eleitoral competitivo, não alcançando pontuação que demonstrasse viabilidade para a disputa ao Governo do Estado”, diz a nota publicada na última quarta-feira, 10.

Pré-candidato ao governo da Bahia, José Estevão - Foto: Reprodução | Redes Sociais | Instagram

Com isso, a tendência é que o DC integre o arco de aliança da oposição, assim como ocorreu nas últimas eleições em 2022. Apesar disso, Capistrano não deixa claro quem o partido irá apoiar e fala em discussão de um novo nome para o pleito.

“Diante desse contexto, a Democracia Cristã da Bahia iniciará discussões internas com o objetivo de avaliar a conveniência e a oportunidade de apresentar um novo nome para a disputa ao governo do Estado, observando o cenário de competitividade, representatividade e alinhamento com os princípios partidários”

Entenda como nasceu o PSDC

O partido atual herda a ideologia do antigo Partido Democrata Cristão (PDC) das décadas de 1940 a 1960. No entanto, a legenda que a nova musculatura foi fundada em 1995 por José Maria Eymael, recebendo o registro definitivo do TSE em 1997 com a sigla PSDC (Partido Social Democrata Cristão).

Na Bahia, o PSDC estruturou-se inicialmente como um partido de médio a pequeno porte. A estratégia da legenda no estado sempre foi:

Focar em eleições municipais para garantir vereadores no interior e na capital, Salvador.

Servir como um polo de candidaturas proporcionais (deputados estaduais e federais) que defendessem os valores da Doutrina Social da Igreja, o foco na família e a livre iniciativa.

Bandeiras do DC

Sob as lideranças nacionais e diretórios regionais, o Democracia Cristã na Bahia continua focado em bandeiras como:

Apoio às micro e pequenas empresas regionais;

Defesa dos valores tradicionais e da família;

Descentralização de recursos para os municípios baianos.

Embora não integre o primeiro escalão dos partidos com as maiores bancadas na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), o DC atua como uma legenda estratégica de composição, cujo tempo de TV (quando aplicável) e base de votos no interior são disputados por grandes coalizões nas eleições estaduais.