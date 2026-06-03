Secretário cita obras e prevê "vitória esmagadora" do governo na Bahia

A quatro meses das eleições, o clima na ala governista é de otimismo e vitória. Isso é o que esboçou o secretário de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola, nesta quarta-feira, 3. Ao A TARDE, o chefe da pasta mencionou as obras realizadas pelo governo da Bahia como um dos fatores para o possível trunfo.

“Nós vamos decidir essa eleição no primeiro turno. E nós vamos decidir porque o povo sabe o trabalho que o governador tem feito pela Bahia. Os números de obras, os números de atendimentos, a presença do governador no interior nos dá essa certeza. E muito mais do que isso é ver nos sentimento das pessoas”, disse Loyola, após agenda no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

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Loyola ainda citou a superlotação dos eventos no interior da Bahia, bem como o Programa de Governo Participativo (PGP), como uma demonstração de força do governador.

“Nas nossas agendas de pré-campanha, os lugares não estão cabendo. Cabendo de gente que quer agradecer, quer estar perto do governador, quer declarar o seu apoio”, afirmou ele.

O considerado braço-direito do chefe do Executivo ainda aproveitou para alfinetar a oposição. “Nós vamos fazer uma vitória esmagadora, e aí nós vamos ver quem vai humilhar quem.”

Adolpho Loyola detona "partidos de aluguel" e critica debandada para oposição

O secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola, criticou os partidos que deixaram o arco de aliança do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições de outubro.

“Algumas pessoas estão com partidos de aluguel. Nós temos os partidos que estão conosco que têm um projeto de desenvolvimento”, afirmou ele à imprensa, nesta quinta-feira, 9.

Um dos partidos que esvaziou a base governista é o Podemos, que deve caminhar com a oposição na Bahia após a filiação do ex-presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, indicado para vaga de suplente.