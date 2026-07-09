Jerônimo aciona Justiça contra deputado do PL após retirada de placa

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT-BA), afirmou nesta quarta-feira, 8, que acionou a Justiça contra o deputado estadual Leandro de Jesus (PL-BA) após o parlamentar retirar uma placa de inauguração instalada em uma obra da BA-649, conhecida como Rodovia Gabriela, entre Itabuna e Ilhéus.

Em entrevista à Rádio 95 FM de Jequié, o petista classificou a atitude do deputado como “desrespeitosa” e afirmou que o caso representa uma forma de violência política.

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“O negócio é uma violência na política porque as pessoas não respeitam mais o cargo de um dirigente. Imagina um deputado ir lá arrancar uma placa… Nós já entramos na Justiça para que ele possa responder judicialmente”, afirmou.

Segundo Jerônimo, caso Leandro de Jesus identificasse alguma irregularidade na obra, o caminho deveria ser recorrer aos órgãos competentes e apresentar uma denúncia formal, e não retirar a placa instalada no local.

“Se ele achou alguma irregularidade, deveria procurar a via judicial e entrar com um processo para que eu pudesse responder. Não é dando mau exemplo para a sociedade”, disse.

O governador afirmou ainda esperar que a Justiça adote as medidas cabíveis contra o parlamentar e defendeu que o debate político seja feito por meio da apresentação de propostas e projetos.

Entenda o caso

Leandro de Jesus publicou um vídeo nas redes sociais na terça-feira, 7, em que aparece retirando uma placa de inauguração da primeira etapa do Sistema Viário da BA-649, conhecida como Rodovia Gabriela, entre Itabuna e Ilhéus.

O deputado afirmou que a entrega realizada pelo governo do Estado na semana passada ocorreu de forma prematura e classificou o ato como uma “inauguração fake”.

Segundo Leandro, o viaduto ainda estaria bloqueado, sem ligação com a pista principal, e a placa só deveria ser recolocada após a conclusão da rodovia.

Boletim de ocorrência

Em nota divulgada nesta quarta-feira, a Secretaria de Infraestrutura da Bahia (Seinfra) informou que representantes da pasta e da empresa SVC Construções, responsável pela execução das obras, registraram um boletim de ocorrência na Delegacia Territorial de Itabuna pelo “furto da placa de inauguração”.

Segundo a Seinfra, em depoimento à delegada Ana Paula Fontes, foi relatado que o deputado Leandro de Jesus e o empresário Francisco França participaram da ação de forma intimidatória, acompanhados por cerca de 10 homens aparentemente armados.

A secretaria afirmou ainda que uma chave de fenda teria sido usada para retirar a placa, avaliada em R$ 500.

Ainda de acordo com a pasta, o grupo entrou em uma área interditada por questões de segurança e teria intimidado agentes da empresa de vigilância que estavam no local.