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DATA CÍVICA

Bolsonaristas repetem 2022 e organizam motociata em Salvador no 2 de Julho

Flávio Bolsonaro não deve participar dos festejos de Independência da Bahia

Anderson Ramos
Por
| Atualizada em
Bolsonaro participou de motociata pelas ruas de Salvador em 2022.
Bolsonaro participou de motociata pelas ruas de Salvador em 2022. - Foto: Raphael Müller / Ag. A TARDE

Tudo indica que o senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não vai participar dos festejos do 2 de Julho na próxima semana, em Salvador, mas nem por isso os bolsonaristas devem deixar a data cívica mais importante da Bahia passar em branco.

Os militantes devem usar a mesma estratégia de 2022, quando o então presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve em Salvador, mas não participou do cortejo entre o bairro da Lapinha ao Centro Histórico, trajeto que marca as comemorações da Independência do Brasil na Bahia.

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Repetindo quatro anos atrás, os bolsonaristas planejam uma motociata pela orla da capital baiana, com concentração no Porto da Barra. Entre os organizadores do ato estão o deputado estadual Leandro de Jesus e o vereador Cezar Leite, ambos do PL.

No mesmo dia está previsto para acontecer a primeira “Corrida Patriota”, evento organizado pelo grupo Bahia Direita. A concentração deve iniciar às 5h40 no Farol da Barra, com largada às 6h22. A iniciativa contará com as presenças do deputado federal Capitão Alden e do estadual Diego Castro.

Presenças confirmadas e dúvidas

Quem vem para a festa, pela quinta vez seguida, será o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O mandatário desembarca na Bahia no dia 1º de julho para cumprir uma agenda considerada estratégica pelo governo estadual. O principal compromisso da visita vai ser a autorização para o início das obras físicas da Ponte Salvador-Itaparica.

A confirmação foi feita nesta quinta-feira, 25, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante agenda oficial em Cachoeira, no Recôncavo baiano.

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De acordo com o governador, além do cortejo, o presidente vai participar de inaugurações em diferentes municípios. A programação inclui:

  • Inauguração do TCA
  • Autorização da ponte Salvador-Itaparica
  • Entrega do primeiro hospital do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Alagoinhas
  • Entrega da primeira policlínica do mesmo programa no país, localizada em Camaçari.

Outro que está confirmado na festa de Independência da Bahia é o pré-candidato à presidência da República Romeu Zema (Novo). A presença dele foi confirmada pelo vereador Alexandre Aleluia (Novo), em coletiva na última semana.

Outros presidenciáveis ainda avaliam a possibilidade de comparecer na celebração. É o caso do ex-governador de Góias, Ronaldo Caiado (PSD), e de Renan Santos (Missão).

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2 de Julho Flávio Bolsonaro motociata

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