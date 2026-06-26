Bolsonaristas repetem 2022 e organizam motociata em Salvador no 2 de Julho

Tudo indica que o senador e pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ) não vai participar dos festejos do 2 de Julho na próxima semana, em Salvador, mas nem por isso os bolsonaristas devem deixar a data cívica mais importante da Bahia passar em branco.

Os militantes devem usar a mesma estratégia de 2022, quando o então presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve em Salvador, mas não participou do cortejo entre o bairro da Lapinha ao Centro Histórico, trajeto que marca as comemorações da Independência do Brasil na Bahia.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Repetindo quatro anos atrás, os bolsonaristas planejam uma motociata pela orla da capital baiana, com concentração no Porto da Barra. Entre os organizadores do ato estão o deputado estadual Leandro de Jesus e o vereador Cezar Leite, ambos do PL.

No mesmo dia está previsto para acontecer a primeira “Corrida Patriota”, evento organizado pelo grupo Bahia Direita. A concentração deve iniciar às 5h40 no Farol da Barra, com largada às 6h22. A iniciativa contará com as presenças do deputado federal Capitão Alden e do estadual Diego Castro.

Presenças confirmadas e dúvidas

Quem vem para a festa, pela quinta vez seguida, será o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O mandatário desembarca na Bahia no dia 1º de julho para cumprir uma agenda considerada estratégica pelo governo estadual. O principal compromisso da visita vai ser a autorização para o início das obras físicas da Ponte Salvador-Itaparica.

A confirmação foi feita nesta quinta-feira, 25, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante agenda oficial em Cachoeira, no Recôncavo baiano.

De acordo com o governador, além do cortejo, o presidente vai participar de inaugurações em diferentes municípios. A programação inclui:

Inauguração do TCA

Autorização da ponte Salvador-Itaparica

Entrega do primeiro hospital do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) em Alagoinhas

Entrega da primeira policlínica do mesmo programa no país, localizada em Camaçari.

Outro que está confirmado na festa de Independência da Bahia é o pré-candidato à presidência da República Romeu Zema (Novo). A presença dele foi confirmada pelo vereador Alexandre Aleluia (Novo), em coletiva na última semana.

Outros presidenciáveis ainda avaliam a possibilidade de comparecer na celebração. É o caso do ex-governador de Góias, Ronaldo Caiado (PSD), e de Renan Santos (Missão).