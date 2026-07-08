Vandalismo de bolsonarista gera reação de governistas na Bahia

Aliados do governador Jerônimo Rodrigues (PT) pediram punição contra o deputado estadual Leandro de Jesus (PL) por ter cometido ato de vandalismo. O parlamentar bolsonarista postou em suas próprias redes sociais, vídeos arrancando as placas de inauguração da primeira etapa do Sistema Viário da BA-649, que conecta os municípios de Itabuna e Ilhéus, no Litoral Sul baiano, entregue pelo governador na última sexta-feira, 3.

O secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, se manifestou afirmando que a atitude do parlamentar é “inadmissível” e defendeu que o ato se ja punido com o rigor da lei.

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“É inadmissível que um deputado, que deveria propor obras, cause dano ao patrimônio público, através de um ato de vandalismo, e publique nas redes sociais, baseado na pura certeza da impunidade. Espero que este caso seja tratado com a seriedade que ele exige e que medidas cabíveis sejam tomadas com urgência”, disse.

Já o líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Rosemberg Pinto (PT), acionou a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e o Conselho de Ética da Alba contra o deputado bolsonarista por crime de dano ao patrimônio público.

“Isso não condiz com o Parlamento. Divergir é legal, um direito de cada cidadão e cidadã, mas para divergir ter que destruir um patrimônio público, é lamentável. Isso não pode ser exemplo para a sociedade”, condenou Rosemberg.

BA-649

O Sistema Viário da BA-649, com 18 quilômetros de uma nova rodovia, é considerado um dos complexos viários mais estruturantes do interior do Brasil, com quatro pontes interligadas. O Governo do Estado investiu R$ 410 milhões, com a inclusão de contorno norte de Ilhéus e as duas duplicações de Itabuna e a zona sul em Ilhéus”.

O complexo viário também trouxe melhorias para os acessos urbanos de Itabuna, com implantação de ciclofaixa e duplicação da rodovia BA-963, no trecho que compreende o entroncamento da ponte da BR-415 até o entroncamento com a Avenida Juracy Magalhães, margeando o lado esquerdo do Rio Cachoeira, além de obra de pavimentação no trecho que conecta o entroncamento da própria BA-649 ao acesso de Itabuna, desta vez na margem direita do Rio Cachoeira.