REPÚDIO
Vandalismo de bolsonarista gera reação de governistas na Bahia
Deputado Leandro de Jesus (PL) arrancou placas de inauguração da primeira etapa da BA-649
Aliados do governador Jerônimo Rodrigues (PT) pediram punição contra o deputado estadual Leandro de Jesus (PL) por ter cometido ato de vandalismo. O parlamentar bolsonarista postou em suas próprias redes sociais, vídeos arrancando as placas de inauguração da primeira etapa do Sistema Viário da BA-649, que conecta os municípios de Itabuna e Ilhéus, no Litoral Sul baiano, entregue pelo governador na última sexta-feira, 3.
O secretário de Relações Institucionais, Adolpho Loyola, se manifestou afirmando que a atitude do parlamentar é “inadmissível” e defendeu que o ato se ja punido com o rigor da lei.
“É inadmissível que um deputado, que deveria propor obras, cause dano ao patrimônio público, através de um ato de vandalismo, e publique nas redes sociais, baseado na pura certeza da impunidade. Espero que este caso seja tratado com a seriedade que ele exige e que medidas cabíveis sejam tomadas com urgência”, disse.
Já o líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Rosemberg Pinto (PT), acionou a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e o Conselho de Ética da Alba contra o deputado bolsonarista por crime de dano ao patrimônio público.
“Isso não condiz com o Parlamento. Divergir é legal, um direito de cada cidadão e cidadã, mas para divergir ter que destruir um patrimônio público, é lamentável. Isso não pode ser exemplo para a sociedade”, condenou Rosemberg.
Leia Também:
BA-649
O Sistema Viário da BA-649, com 18 quilômetros de uma nova rodovia, é considerado um dos complexos viários mais estruturantes do interior do Brasil, com quatro pontes interligadas. O Governo do Estado investiu R$ 410 milhões, com a inclusão de contorno norte de Ilhéus e as duas duplicações de Itabuna e a zona sul em Ilhéus”.
O complexo viário também trouxe melhorias para os acessos urbanos de Itabuna, com implantação de ciclofaixa e duplicação da rodovia BA-963, no trecho que compreende o entroncamento da ponte da BR-415 até o entroncamento com a Avenida Juracy Magalhães, margeando o lado esquerdo do Rio Cachoeira, além de obra de pavimentação no trecho que conecta o entroncamento da própria BA-649 ao acesso de Itabuna, desta vez na margem direita do Rio Cachoeira.