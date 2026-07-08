Estádio de Pituaçu ganha R$ 7,8 milhões para turbinar estrutura à Copa

Um dos principais palcos esportivos da Bahia, o estádio Governador Roberto Santos (Pituaçu), vai passar por obras de reforma e requalificação. O equipamento esportivo será utilizado como espaço de treinamento para as seleções que forem jogar a Copa do Mundo Feminina de 2027 — Salvador é uma das cidades-sede do torneio que será disputado no Brasil.

O investimento nas intervenções será de R$ 7,8 milhões e o prazo de conclusão dos serviços é de até 12 meses — a competição será iniciada no dia 24 de junho e se encerrará em 25 de julho do próximo ano. A licitação havia sido antecipada pelo portal A TARDE no último mês.

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O contrato, conforme consta em publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 8, é derivado de uma concorrência eletrônica e foi assinado na última sexta-feira, 3, entre a Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) — administradora do estádio — e a Ferreira Costa Engenharia e Projetos, empresa contratada para a realização das obras.

Gramado de Pituaçu está passando por mudanças

O equipamento também está passando por reformas em seu gramado, com vistas à Copa do Mundo Feminina.

O passo a passo da intervenção foi apresentado, em março deste ano, durante uma reunião feita pela Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) junto com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre).

Durante o evento, agrônomos e técnicos da autarquia tiveram contato com as técnicas que serão empregadas durante a reforma, com reforço no sistema de drenagem e irrigação do estádio, além da instalação do gramado americano do tipo Celebration híbrida, modelo que é utilizado em estádios de todo o Brasil.

Troca do gramado de Pituaçu é novidade

Com duração estimada de até 180 dias, a reforma terá início com a retirada de todo o gramado atual e dos canteiros de grama que existem dentro do estádio.

Além da grama do tipo bermuda, plantada em 2009, quando o estádio foi reformado, atualmente existem outras espécies invasoras, como a erva-daninha.

Danilo Xavier, diretor de Operações de Espaços Esportivos da Sudesb, afirmou sobre a necessidade da intervenção, a qual tem investimento aproximado de R$ 2,2 milhões. Ele afirmou que, desde a reforma feita há 17 anos, não foi feita nenhuma troca completa da estrutura do gramado.

O Estádio de Pituaçu

O Estádio Metropolitano Governador Roberto Santos, popularmente conhecido como Estádio de Pituaçu, é a terceira maior arena esportiva de Salvador, Bahia.

Inaugurado em 1979, passou por duas reformas anteriores: uma nos anos 1990 e outra no final da década de 2000. O equipamento pertence ao governo do Estado e fica localizado no entorno do Parque Metropolitano de Pituaçu.

À época, o governador Roberto Santos e Edvaldo Brito visitam obras do estadio de Pituaçu - Foto: Arquivo A TARDE

Possui estrutura para 32.157 espectadores. Contudo, por questões de segurança e laudos técnicos, sua capacidade de público liberada está limitada, neste momento. Possui formato em "U", rampa de acesso facilitada e foi pioneiro no país ao instalar placas de energia solar na cobertura.