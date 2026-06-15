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Pituaçu passará por obra de quase R$ 8 milhões após licitação

Resultado foi divulgado pela Sudesb

João Grassi
Por
Imagem ilustrativa da imagem Pituaçu passará por obra de quase R$ 8 milhões após licitação
Foto: Mateus Pereira | GOV BA

A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb), vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), divulgou o resultado da licitação voltada à contratação de empresa especializada para mais uma fase de requalificação do Estádio Governador Roberto Santos, conhecido como Pituaçu, em Salvador.

De acordo com o documento, a empresa vencedora do processo licitatório foi a Ferreira Costa, rede brasileira de lojas de materiais de construção. O contrato prevê a execução das obras com valor total de R$ 7.800.000,00, tendo como critério de julgamento o menor preço.

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O processo, registrado sob o número 069.1475.2025.0003399-01, seguiu as diretrizes estabelecidas pela legislação vigente e pelo edital da licitação. A decisão foi conduzida pela Comissão de Contratação da Sudesb.

Após a conclusão da etapa de julgamento, o diretor-geral da Sudesb, Vicente José de Lima Neto, homologou o resultado e adjudicou o objeto à empresa vencedora.

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Vale lembrar que Pituaçu já passava por reformas visando a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil. O estádio será utilizado neste ano para a preparação de seleções durante a competição.

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