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LEÃO DO SISAL

Jacuipense deixa Pituaçu e confirma nova sede para 2026

Leão do Sisal definiu o estádio que será sua casa nos próximos meses

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

07/04/2026 - 12:03 h

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Jogadores do Jacuipense em Alagoas, para encarar o ASA
Jogadores do Jacuipense em Alagoas, para encarar o ASA -

O Estádio Professor Jodilton Souza, mais conhecido como Arena Cajueiro, vai sediar os jogos do Jacuipense nos próximos meses. A praça esportiva foi anunciada nas últimas semanas como a nova casa da Feira FC para a Série B do Campeonato Baiano 2026.

O Leão do Sisal vinha disputando os jogos em casa no Estádio Pituaçu, que passa por um período de paralisação para obras, assim como a Arena Valfredão — casa do Jacuipense em Riachão do Jacuípe.

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A Arena Cajueiro passou por mudanças em sua estrutura interna e externa para receber o Feira FC, adaptando as cores do ambiente para verde e branco. O contrato com a equipe recém-fundada é até o final de 2027, com possibilidade de aquisição definitiva durante o período.

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Semifinalista do Campeonato Baiano nesta temporada, o Jacuipense atuará em Feira de Santana em jogos da Série D e da Copa do Brasil. O Leão do Sisal avançou à quinta fase e enfrentará o Palmeiras em busca de classificação histórica para as oitavas de final.

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Jogos decisivos da Copa do Brasil

  • Palmeiras x Jacuipense | 23 de abril (quinta-feira), às 19h30, no Allianz Parque
  • Jacuipense x Vitória | 13 de maio (quarta-feira), às 21h30, no Estádio do Café, em Londrina

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Arena Cajueiro jacuipense

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