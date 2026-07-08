Pesquisa aponta 79,93% de aprovação para gestão municipal de Itabuna

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A gestão do prefeito Augusto Castro (PSD) alcançou 79,93% de aprovação popular em Itabuna, segundo levantamento realizado pelo Instituto Sócio Estatística entre os dias 1º e 7 de julho. A pesquisa ouviu 1.116 eleitores e possui margem de erro de 3%.

O resultado reflete o reconhecimento da população aos avanços e investimentos promovidos pela administração municipal nos últimos anos. Entre as principais ações que sustentam o índice estão obras estruturantes de infraestrutura e mobilidade, como o Complexo Viário, a nova ponte sobre o Rio Cachoeira (ligando a Avenida Amélia Amado ao Bairro da Conceição) e a requalificação da própria Amélia Amado.

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Pavimentação

O levantamento também aponta reflexos positivos de programas de pavimentação, melhorias no abastecimento de água, ampliação da rede de saúde, avanços na educação e o fortalecimento da assistência social e do desenvolvimento econômico local.

Para Augusto Castro, o índice consolida uma gestão pautada no planejamento e na responsabilidade.

“Recebo esse resultado com gratidão e com o sentimento de que estamos no caminho certo. Nossa equipe trabalha diariamente para transformar Itabuna e recuperar a autoestima da cidade. Esse reconhecimento aumenta nossa responsabilidade de seguir entregando resultados”, declarou o prefeito.