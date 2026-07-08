Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

LEVANTAMENTO

Pesquisa aponta 79,93% de aprovação para gestão municipal de Itabuna

Resultado reflete reconhecimento aos avanços da gestão Augusto Castro

Rodrigo Tardio
Por
Entre as principais ações que sustentam índice, estão obras estruturantes de infraestrutura e mobilidade
Entre as principais ações que sustentam índice, estão obras estruturantes de infraestrutura e mobilidade - Foto: Divulgação

A gestão do prefeito Augusto Castro (PSD) alcançou 79,93% de aprovação popular em Itabuna, segundo levantamento realizado pelo Instituto Sócio Estatística entre os dias 1º e 7 de julho. A pesquisa ouviu 1.116 eleitores e possui margem de erro de 3%.

O resultado reflete o reconhecimento da população aos avanços e investimentos promovidos pela administração municipal nos últimos anos. Entre as principais ações que sustentam o índice estão obras estruturantes de infraestrutura e mobilidade, como o Complexo Viário, a nova ponte sobre o Rio Cachoeira (ligando a Avenida Amélia Amado ao Bairro da Conceição) e a requalificação da própria Amélia Amado.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

EMBATE

Licitação de kits escolares em Tucano deixa Prefeitura na mira do TCM
Licitação de kits escolares em Tucano deixa Prefeitura na mira do TCM imagem

REDES SOCIAIS

Prefeito de Itapé usava fotos pessoais em resultados da gestão
Prefeito de Itapé usava fotos pessoais em resultados da gestão imagem

IRREGULARIDADES

Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico
Zona Azul é suspensa em Coité após comissão ignorar parecer técnico imagem

Pavimentação

O levantamento também aponta reflexos positivos de programas de pavimentação, melhorias no abastecimento de água, ampliação da rede de saúde, avanços na educação e o fortalecimento da assistência social e do desenvolvimento econômico local.

Para Augusto Castro, o índice consolida uma gestão pautada no planejamento e na responsabilidade.

“Recebo esse resultado com gratidão e com o sentimento de que estamos no caminho certo. Nossa equipe trabalha diariamente para transformar Itabuna e recuperar a autoestima da cidade. Esse reconhecimento aumenta nossa responsabilidade de seguir entregando resultados”, declarou o prefeito.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

aprovação popular augusto castro gestão municipal infraestrutura itabuna

Relacionadas

Mais lidas