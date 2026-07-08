Estado propõe parceria para construir hospital municipal em Jequié

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), propôs formalmente uma parceria com a prefeitura de Jequié para viabilizar a construção do primeiro hospital municipal e maternidade da cidade.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 8, em entrevista à rádio 93 FM. A medida visa fortalecer a rede de atenção básica da região e reduzir a sobrecarga do Hospital Geral Prado Valadares (HGPV), complexo de saúde administrado pelo Estado que atualmente absorve grande parte da demanda local.

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O projeto preliminar prevê uma estrutura de médio porte, com aproximadamente 120 leitos, incluindo unidades de terapia intensiva (UTIs) nas modalidades adulto e neonatal.

Durante a entrevista, o chefe do Executivo estadual ressaltou que o município do sudoeste baiano carece de uma maternidade própria e colocou o governo baiano à disposição para cofinanciar as obras e a operação do novo equipamento.

"Jequié merece ter um hospital municipal. Estou me colocando à disposição para dividir os investimentos e assumir a parte que couber ao Estado", afirmou Jerônimo.

O governador buscou afastar conotações políticas ou eventuais atritos com a gestão do município. "Não estou olhando aqui o partido do prefeito, estou olhando o meu povo de Jequié. Não estou aqui fazendo qualquer tipo de desafio para agredir ninguém", pontuou.

Sobrecarga

De acordo com a avaliação do Estado, o fluxo excessivo no Hospital Prado Valadares decorre do deficit na atenção primária municipal. De acordo com Jerônimo, uma parcela significativa dos pacientes acolhidos na unidade estadual de alta complexidade deveria receber o primeiro atendimento em equipamentos de responsabilidade do município, a exemplo de postos de saúde, policlínicas ou em um hospital de perfil local.

Ao contextualizar o panorama da saúde no interior, o governador listou outros investimentos correlatos na região.

Entre as ações citadas estão a recente estadualização do hospital de Jaguaquara, a implantação de cinco novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em bairros de Jequié, além das obras em andamento para novas unidades hospitalares nos municípios de Valença, Maracás e Gandu.