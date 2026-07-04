Jerônimo Rodrigues rebate críticas e cobra Zé Ronaldo: "Faça o hospital"

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O governador Jerônimo Rodrigues (PT) subiu o tom contra o prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo (União Brasil), durante discurso. O petista demonstrou chateação com as críticas do gestor o sistema estadual de regulação, o qual chamou de “fila da morte”.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual fez questão de lembrar que a segunda maior cidade da Bahia sequer tem uma unidade de saúde própria resultando na superlotação do Hospital Estadual Clériston Andrade.

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“Feira de Santana está governada por eles esse tempo inteiro e não tem um hospital municipal. É duro isso. Se você for na UPA do Clériston Andrade e estiver fila ou gente no corredor, procure saber qual a causa que motivou as pessoas [estarem lá]. Se aqui tivesse um hospital municipal, o Clériston Andrade estaria com leitos abertos para fazer tratamento que as pessoas não encontram”, disse Jerônimo, completando:

“Feira de Santana não é uma cidade pobre. [...]. Não se trata aqui de picunha com o prefeito local. O que eu quero é resolver o problema dos meus irmãos feirenses”, disse na última sexta-feira, 3, durante entrega da obra de duplicação da BA-502.





Governador cobra prefeituras por maior investimento na atenção básica

O governador Jerônimo Rodrigues ainda cobrou o prefeito para que assuma a responsabilidade com a atenção básica de saúde.

“Nós não resolveremos o problema da saúde, enquanto os prefeitos não assumirem a responsabilidade pela atenção básica”, afirmou ele.

Em seguida, complementou: “Não se trata de ficar olhando, aguardando, faça o hospital municipal, prefeito”.

Prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil) - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Jerônimo Rodrigues propõe parceria para viabilizar construção de hospital municipal

Em discurso, Jerônimo também se colocou como facilitador para a construção do primeiro hospital municipal da Princesa do Sertão e revelou que tratou sobre o assunto em uma reunião a portas fechadas com o prefeito Zé Ronaldo (União Brasil), em Salvador.

“Quando ele esteve no meu gabinete, pela primeira vez, eu disse: ‘prefeito, se o senhor não tiver terreno, eu tenho, se for o caso’. [...] Se o senhor, prefeito Zé Ronaldo, precisar de dinheiro, eu entro com recurso para fazer o hospital municipal”, confessou o governador, que foi aplaudido pelos presentes.





Saúde: governo Jerônimo entrega mais de 15 hospitais em quase 4 anos de mandato

Por fim, o gestor estadual comentou sobre as entregas de hospitais que fez desde o início do seu governo, em 2023. Segundo ele, sob a sua gestão, a Bahia ganhou 15 unidades de saúde.

E vem mais por aí: “Nós estamos construindo mais nove”, concluiu o governador.