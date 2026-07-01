Jerônimo Rodrigues defende bancada aliada a Lula em Brasília

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), afirmou nesta quarta-feira, 1º, que fará campanha para que sejam eleitos deputados e senadores baianos aliados com o Brasil, na expectativa de que Lula seja reeleito nas eleições de outubro deste ano à Presidência da República.

A fala de Jerônimo foi dada em discurso, ao lado de Lula, durante a entrega de um novo hospital na cidade de Alagoinhas, no centro-norte da Bahia. O evento contou ainda com as presenças do senador Jaques Wagner (PT-BA) e do ex-ministro Rui Costa (PT).

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O titular do Palácio de Ondina fez um comparativo com o cenário vivido com ele na Bahia, em que conta com a maioria dos deputados estaduais na Assembleia Legislativa (Alba). Ele citou ainda o apoio que tem junto aos prefeitos pelo interior. Em Brasília, por outro lado, o fato de ter a minoria nas duas casas dificulta a aprovação de projetos de interesse do Planalto.

"Nós vamos trabalhar para que o Congresso, representado pelos deputados e deputadas, e os três senadores sejam aliados do Brasil. Que o senhor tenha um congresso aliado do Brasil, tenha deputados federais aliados, assim como eu tenho uma assembleia aliada com o desenvolvimento do Estado", afirmou Jerônimo.

"Eu falo com orgulho de estar governador tendo um time uma safra de prefeitos que nem Rui nem Wagner tiveram", acrescentou o governador do Estado.