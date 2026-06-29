Caetano revela plano para turbinar desempenho de Jerônimo em Camaçari

O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), justificou o seu otimismo com a reeleição de Lula (PT), ainda no primeiro turno, no pleito de outubro deste ano. O chefe do Executivo municipal foi entrevistado, nesta segunda-feira, 29, no A TARDE Cast, podcast do Grupo A TARDE.

De acordo com ele, o Lula de agora está mais bem preparado em relação àquele que disputou o pleito de 2022. Além disso, o mandatário tem conseguido abrir portas ao país no âmbito da política internacional.

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"Lula é o cara que está sendo aplaudido pelo mundo inteiro. Além disso, ele conhece com mais profundidade a política internacional, economia internacional e economia local. Então é um candidato de um potencial muito grande. Ele vai chegar mais preparado, com mais experiência e com um currículo bonito de entregas para a população baiana", afirmou.

"Não será uma eleição fácil, como nenhuma eleição é, mas nós temos condições objetivas, melhores do que a eleição passada, de ganhar com o Lula no primeiro turno, assim como ganhar com o Jerônimo [Rodrigues] no primeiro turno", acrescentou.

Apoios a Jerônimo

A mesma expectativa sobre Lula, o prefeito de Camaçari tem acerca do governador Jerônimo Rodrigues (PT). No caso do titular do Palácio de Ondina, o grande apoio dos prefeitos — mais de 360 nas contas dele —, deputados, senadores e vereadores faz com que ele esteja à frente da candidatura de oposição.

"Tem domingo que ele faz [visita] três, quatro municípios. E é a relação boa, de conversar, de ouvir, de atender, de liberar diversas agendas para o município, do ponto de vista de construção de hospital, construção de policlínica, construção de infraestrutura. Quando fui secretário, nós fizemos 200 viagens para o interior. Nós temos 417 municípios e quase a metade dos municípios Ele já visitou e está revisitando praticamente todos os municípios da Bahia", afirmou.

Missão

Para esta eleição, uma das missões de Caetano é contribuir para melhorar o desempenho de Jerônimo Rodrigues no município onde, em 2022, ele foi menos votado que ACM Neto nos dois turnos.

"Dentro da Região Metropolitana, a maioria dos municípios, à época, inclusive Camaçari, era ligada ao ex-prefeito de Salvador. Mas, em 2024, ganhamos o Camaçari, ganhamos outros municípios. Isso realmente melhorou muito do ponto de vista da gente fazer o enfrentamento", disse.

"Nós vamos fazer o enfrentamento não só com o município, nós vamos fazer esse enfrentamento com eles, com o território da região metropolitana. Nós já fizemos algumas reuniões com todas as lideranças da região metropolitana, montando para fazer uma campanha unificada. E nós vamos reverter essa situação", garantiu.