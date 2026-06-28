Luiz Caetano detalha inauguração da policlínica de Camaçari

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O prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), é o convidado do A TARDE CAST desta segunda-feira, 29, às 8h30 da manhã.

No podcast do Grupo A TARDE, o gestor municipal vai detalhar os preparativos para a inauguração da nova Policlínica de Camaçari, que vai ser realizada na terça-feira, 30, às 14h.

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O projeto é considerado o maior investimento em saúde coletiva do município nos últimos 40 anos.

Estrutura

Fruto de uma articulação conjunta entre os governos federal, estadual e municipal, a Policlínica recebeu um aporte de aproximadamente R$ 50 milhões entre obras e equipamentos.

O complexo carrega um marco nacional: é a primeira unidade do país construída dentro das diretrizes do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

"A chegada da unidade representa um marco para a assistência especializada, ampliando de forma inédita a capacidade de atendimento da região", destaca o prefeito Luiz Caetano, antecipando os temas que serão debatidos no episódio.

Gestão compartilhada

Localizada na Avenida Concêntrica, no bairro Camaçari de Dentro, a Policlínica vai ter a gestão dividida entre o Governo do Estado e o município, operada por meio do Consórcio Público Interfederativo de Saúde.

Quando estiver em pleno funcionamento, o equipamento contará com uma equipe de 300 profissionais, incluindo 130 médicos especialistas em 28 áreas diferentes.

A expectativa é que a estrutura realize até 54 mil exames por mês, oferecendo procedimentos de alta complexidade que antes exigiam grandes deslocamentos.

Serviços

Consultórios especializados: 25 salas destinadas a áreas como oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia e saúde integral do homem e da mulher.

Exames de alta complexidade: acesso a ultrassonografia, endoscopia, colonoscopia, tomografia e ressonância magnética.

Atendimento humanizado: inclusão da Sala Lilás, espaço exclusivo e humanizado para o acolhimento de mulheres vítimas de violência.

Cuidados especiais: núcleos voltados para fisioterapia, reabilitação pediátrica (com foco em estimulação precoce e terapia ocupacional), além de ambulatórios para feridas complexas, pé diabético e estomias.

O desenho do fluxo assistencial foi planejado para reduzir filas, otimizar o tempo de espera e garantir diagnósticos mais rápidos e assertivos para os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) em Camaçari.

Onde assistir

A entrevista completa com o prefeito Luiz Caetano vai ao ar nesta segunda-feira, 29, no canal do A TARDE Play, no YouTube.

Você pode acompanhar a transmissão de vídeo e os cortes do episódio no canal do Portal A TARDE no YouTube e nas principais plataformas de streaming de áudio.