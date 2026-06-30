Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

RECONHECIMENTO

Jerônimo concede maior honraria do Governo da Bahia a Dilma Rousseff

Escolha foi oficializada na edição desta terça-feira, 30, do Diário Oficial do Estado

Rodrigo Tardio
Por
Comenda é considerada a mais alta honraria concedida pelo Governo do Estado
Comenda é considerada a mais alta honraria concedida pelo Governo do Estado - Foto: Divulgação | Instagram @Jerônimo Rodrigues

A ex-presidente do Brasil e atual presidente do Banco dos Brics, Dilma Rousseff, vai ser condecorada na noite desta terça-feira, 30, com a Medalha da Ordem 2 de Julho – Libertadores da Bahia.

A comenda, considerada a mais alta honraria concedida pelo Governo do Estado, vai ser entregue pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) no grau de Comendadora.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

A escolha de Dilma e dos demais agraciados foi oficializada na edição desta terça-feira, 30, do Diário Oficial do Estado (DOE).

Reconhecimento

Ao todo, o Executivo baiano selecionou 19 personalidades e instituições em reconhecimento à atuação firme na defesa da liberdade, da democracia e dos direitos populares.

A cerimônia de entrega está marcada para as 19h, na Estação Calçada do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), em Salvador.

Leia Também:

NEPOTISMO

Denúncia cita parentes de prefeita baiana em cargos estratégicos
Denúncia cita parentes de prefeita baiana em cargos estratégicos imagem

VIOLAÇÃO

Conceição do Jacuípe: MP investiga suspeita de irregularidade em contrato de limpeza
Conceição do Jacuípe: MP investiga suspeita de irregularidade em contrato de limpeza imagem

SANTO ESTEVÃO

Paciente denuncia aplicação de soro vencido em hospital na Bahia
Paciente denuncia aplicação de soro vencido em hospital na Bahia imagem

Outros homenageados

Instituída pela Lei nº 11.902/2010, a Medalha da Ordem 2 de Julho evoca as lutas da Independência da Bahia, data máxima do território baiano.

A concessão do título a Dilma Rousseff reforça seus laços políticos e históricos com o grupo governista no estado, traçando um paralelo entre a resistência histórica da Bahia e a trajetória política dos homenageados.

Além da ex-presidente, a lista de condecorados deste ano inclui nomes de peso da cultura, do jornalismo e da política, como:

- Itamar Vieira Júnior: Escritor baiano, vencedor do Prêmio Jabuti e autor do best-seller Torto Arado.

- Othon Bastos: Ator consagrado e um dos grandes nomes do teatro, cinema e televisão brasileira.

- Levi Vasconcelos: Jornalista de destaque na cobertura política da Bahia.

- Wilson Cardoso: Presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB).

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia dilma rousseff homenagens honraria Jerônimo Rodrigues

Relacionadas

Mais lidas