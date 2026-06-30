Jerônimo concede maior honraria do Governo da Bahia a Dilma Rousseff

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A ex-presidente do Brasil e atual presidente do Banco dos Brics, Dilma Rousseff, vai ser condecorada na noite desta terça-feira, 30, com a Medalha da Ordem 2 de Julho – Libertadores da Bahia.

A comenda, considerada a mais alta honraria concedida pelo Governo do Estado, vai ser entregue pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) no grau de Comendadora.

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A escolha de Dilma e dos demais agraciados foi oficializada na edição desta terça-feira, 30, do Diário Oficial do Estado (DOE).

Reconhecimento

Ao todo, o Executivo baiano selecionou 19 personalidades e instituições em reconhecimento à atuação firme na defesa da liberdade, da democracia e dos direitos populares.

A cerimônia de entrega está marcada para as 19h, na Estação Calçada do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), em Salvador.

Outros homenageados

Instituída pela Lei nº 11.902/2010, a Medalha da Ordem 2 de Julho evoca as lutas da Independência da Bahia, data máxima do território baiano.

A concessão do título a Dilma Rousseff reforça seus laços políticos e históricos com o grupo governista no estado, traçando um paralelo entre a resistência histórica da Bahia e a trajetória política dos homenageados.

Além da ex-presidente, a lista de condecorados deste ano inclui nomes de peso da cultura, do jornalismo e da política, como:

- Itamar Vieira Júnior: Escritor baiano, vencedor do Prêmio Jabuti e autor do best-seller Torto Arado.

- Othon Bastos: Ator consagrado e um dos grandes nomes do teatro, cinema e televisão brasileira.

- Levi Vasconcelos: Jornalista de destaque na cobertura política da Bahia.

- Wilson Cardoso: Presidente da União dos Municípios da Bahia (UPB).