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POLÍTICA

Jerônimo Rodrigues: "Quem não gosta de gente tem que sair da política"

Governador defende inclusão social durante PGP em Santa Maria da Vitória

Redação
Por Redação
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante PGP
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) durante PGP - Foto: Ericksson Araújo | Divulgação

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou, neste domingo, 28, que continuará atendendo a demanda da população a partir da escuta dos problemas da população baiana. As declarações foram dadas durante a plenária do Programa de Governo Participativo (PGP 2026 - Encontros para o Futuro).

"Ninguém nasce político. A gente aprende, e esse lugar é passageiro. Quem não gosta de gente tem que sair da política e fazer outra coisa", disse o petista na AABB de Santa Maria da Vitória.

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A ocasião contou com a presença de lideranças políticas, representantes da juventude, movimentos sociais e gestores dos 11 municípios da Bacia do Rio Corrente participaram da etapa, que reuniu propostas para orientar a elaboração do próximo programa de governo.

Representando a juventude de Jaborandi, Dênis Andrade relembrou a trajetória iniciada no grêmio estudantil e destacou o impacto das políticas públicas na educação.

"Eu nunca imaginei que o filho de um pintor e de uma empregada doméstica teria a oportunidade de estar aqui falando com o governador do meu estado. Foi na representação estudantil que eu descobri que a juventude precisa ocupar os espaços da política", afirmou. Dênis também destacou a construção do novo Colégio Estadual de Jaborandi, entregue pelo Governo do Estado, como um marco para a formação dos jovens do município.

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Em resposta às demandas da juventude, Jerônimo garantiu que as propostas serão incorporadas ao PGP. O governador anunciou que vai articular junto ao Governo Federal e aos municípios iniciativas como:

  • Ampliação das residências estudantis;
  • Fortalecimento das políticas de inclusão e educação;
  • Ampliação da atenção às pessoas com deficiência.

"Nossos pais, muitas vezes, não puderam escolher. A nossa missão é garantir que essa geração possa sonhar mais alto", pontuou o governador.

Fortalecimento e diálogo com cidades do Oeste

Representando os prefeitos da região, o prefeito de Cocos, Clevyn Domingues, relacionou a transformação vivida pelo Oeste baiano ao fortalecimento do diálogo entre o Governo do Estado e os municípios.

"Nós deixamos de ser os primos pobres do interior para sermos tratados como irmãos. Hoje somos recebidos, ouvidos e participamos das decisões. Isso é fruto de um governo que construiu diálogo com os municípios", declarou.

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Jerônimo Rodrigues Política

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