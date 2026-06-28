Jerônimo Rodrigues: "Quem não gosta de gente tem que sair da política"

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou, neste domingo, 28, que continuará atendendo a demanda da população a partir da escuta dos problemas da população baiana. As declarações foram dadas durante a plenária do Programa de Governo Participativo (PGP 2026 - Encontros para o Futuro).

"Ninguém nasce político. A gente aprende, e esse lugar é passageiro. Quem não gosta de gente tem que sair da política e fazer outra coisa", disse o petista na AABB de Santa Maria da Vitória.

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A ocasião contou com a presença de lideranças políticas, representantes da juventude, movimentos sociais e gestores dos 11 municípios da Bacia do Rio Corrente participaram da etapa, que reuniu propostas para orientar a elaboração do próximo programa de governo.

Representando a juventude de Jaborandi, Dênis Andrade relembrou a trajetória iniciada no grêmio estudantil e destacou o impacto das políticas públicas na educação.

"Eu nunca imaginei que o filho de um pintor e de uma empregada doméstica teria a oportunidade de estar aqui falando com o governador do meu estado. Foi na representação estudantil que eu descobri que a juventude precisa ocupar os espaços da política", afirmou. Dênis também destacou a construção do novo Colégio Estadual de Jaborandi, entregue pelo Governo do Estado, como um marco para a formação dos jovens do município.

Em resposta às demandas da juventude, Jerônimo garantiu que as propostas serão incorporadas ao PGP. O governador anunciou que vai articular junto ao Governo Federal e aos municípios iniciativas como:

Ampliação das residências estudantis;

Fortalecimento das políticas de inclusão e educação;

Ampliação da atenção às pessoas com deficiência.

"Nossos pais, muitas vezes, não puderam escolher. A nossa missão é garantir que essa geração possa sonhar mais alto", pontuou o governador.

Fortalecimento e diálogo com cidades do Oeste

Representando os prefeitos da região, o prefeito de Cocos, Clevyn Domingues, relacionou a transformação vivida pelo Oeste baiano ao fortalecimento do diálogo entre o Governo do Estado e os municípios.

"Nós deixamos de ser os primos pobres do interior para sermos tratados como irmãos. Hoje somos recebidos, ouvidos e participamos das decisões. Isso é fruto de um governo que construiu diálogo com os municípios", declarou.