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2 DE JULHO

Jerônimo Rodrigues cita presença 'simbólica' de Lula no 2 de Julho

Presidente se ausentou do cortejo deste ano por questões de saúde

Ane Catarine e Cássio Moreira
Por Ane Catarine e Cássio Moreira
Jerônimo durante festejos do 2 de Julho
Jerônimo durante festejos do 2 de Julho - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

Apesar de não comparecer fisicamente ao cortejo tradicional do 2 de Julho deste ano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma presença 'simbólica' com a agenda realizada no estado na véspera dos festejos. Foi o que defendeu o governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante o desfile desta quinta-feira, 2.

Em entrevista ao portal A Tarde, Jerônimo frisou as entregas feitas por Lula na Bahia na quara-feira, 1º, como o Hospital Regional de Alagoinhas, o novo Teatro Castro Alves e o início das obras da ponte Salvador-Itaparica, e explicou que o presidente precisou cumprir agendas em outros estados.

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"Lula esteve, no dia 1º, entregou hospital em Alagoinhas, Lula entregou equipamentos, entregou o primeiro pilar da ponte, e ele não entregou teatro, mas ele foi cedinho", afirmou ao portal A Tarde.

Lula na Bahia

Lula esteve na Bahia para uma série de agendas na véspera do feriado de 2 de Julho. A agenda teve início com a entrega do Hospital Regional de Alagoinhas, que reuniu autoridades como o ministro Alexandre Padilha (PT), da Saúde, o governador Jerônimo Rodrigues (PT), deputados e prefeitos de diversos municípios.

Após a primeira entrega, Lula seguiu para Vera Cruz, cidade que fica na Ilha de Itaparica, Regiãpo Metropolitana de Salvador, onde participou do ato que deu o pontapé inicial para as obras da ponte Salvador-Itaparica.

Lula ainda esteve na reinauguração do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, que contou com apresentações artísticas, com o show do cantor Gilberto Gil.

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2 de Julho Jerônimo Rodrigues Lula

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