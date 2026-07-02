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HOME > POLÍTICA

GRATUIDADE NO TCA

Jerônimo busca democratizar acesso no TCA e ampliar shows gratuitos

Governador afirmou que orientou a Secult a ampliar as apresentações gratuitas do Teatro

Leo Almeida
Por
Governador participou da reabertura do TCA nesta quarta, 1 º
Governador participou da reabertura do TCA nesta quarta, 1 º - Foto: Brenda Viana | Ag A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou que a programação de reabertura do Teatro Castro Alves (TCA) será voltada à democratização do acesso ao equipamento cultural e poderá ter atividades gratuitas. Durante a cerimônia de reabertura, nesta quarta-feira, 1º, o petista disse ter orientado a Secretaria de Cultura (Secult) a ampliar as apresentações gratuitas e aproximar o teatro da população.

Após ser questionado pelo portal A TARDE, o governador afirmou que a intenção é romper a imagem de que o TCA é um espaço restrito a um público específico. Jerônimo também ressaltou que, embora o teatro continue recebendo espetáculos privados, o Estado pretende utilizar recursos públicos para garantir o acesso de públicos que normalmente não frequentam o espaço.

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“Eu recomendei ao secretário Bruno que fizesse essa oportunidade. Esse teatro, às vezes, ficou muito elitizado. O povo passa na porta, vê esse negócio gigante e não tem noção do que é isso aqui. Claro que vão ter shows pagos, particulares, privados, mas a gente quer garantir que, com recursos públicos, a gente possa garantir a presença de pessoas que não podem pagar com facilidade um teatro, um espetáculo, uma dança, um show”, afirmou o petista.

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Previsão de gratuidade

Entre as ações previstas, Jerônimo citou a realização de apresentações voltadas para estudantes das redes municipal, estadual e universitária, além de sessões destinadas a operários, familiares e pessoas com deficiência.

Após ser pergunta do A TARDE sobre a oferta de eventos gratuitos, o governador confirmou que a orientação dada à Secult contempla esse modelo.

“A encomenda ao secretário foi que nós possamos fazer uma programação de teatro, música, apresentações culturais, danças. E a nossa Osba, que é daqui de dentro, é a filha da casa, vai ter, sim [apresentações gratuitas]”, declarou.

Jerônimo também relembrou os incêndios que marcaram a história do Teatro Castro Alves e celebrou a reabertura do equipamento. “Graças a Deus está aqui devolvido e entregue para que o povo possa acessar o teatro”, concluiu.

O TCA voltou

O coração cultural da Bahia voltou a pulsar oficialmente na noite desta quarta. Após três anos e meio de portas fechadas devido ao incêndio na cobertura em janeiro de 2023, a Sala Principal do TCA foi devolvida à sociedade totalmente requalificada, em uma cerimônia que reuniu a classe artística e autoridades políticas no Campo Grande, em Salvador.

Fruto de um investimento maciço de R$ 260 milhões do Governo do Estado, o complexo reabre sob o conceito de "operação assistida", uma fase de testes técnicos que não impedirá o fluxo de espetáculos, entregando um equipamento com padrão internacional guiado por eixos de acessibilidade, restauro, sustentabilidade e segurança.

A cerimônia de reabertura, além de contar com estrelas da cultura baiana, registrou a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), da ministra da Cultura, Margareth Menezes, do governador Jerônimo Rodrigues (PT), além de diversas autoridades do Estado.

Solenidade

A reabertura do TCA trouxe referências dos quatro cantos do território baiano. Do Recôncavo ao Sertão, do Sul ao Oeste — a cultura do estado foi exposta como ela é: um sincretismo cultural que faz a Bahia ter uma identidade única e ser, de fato, a Bahia.

Conduzida pelo ator Jackson Costa, o início da solenidade fez referências às matrizes africanas, trazendo o espetáculo “ O Candomblé da Barroquinha”, além do cordelista e repentista, Mestre Bule Bule, que deu um show de improviso.

Além disso, a noite de constelações da música baiana contou com a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) dividindo o palco com Gilberto Gil, Lazzo Matumbi, Virgínia Rodrigues, Simone e uma apresentação do Balé Teatro Castro Alves (BTCA).

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gratuidade Jerônimo Rodrigues show tca teatro castro alves

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