NOVA ERA
Maestro Carlos Prazeres promete surpresas no retorno da OSBA ao novo TCA
Prazeres também revelou ao A TARDE se deve manter shows na Concha
Os admiradores da música erudita baiana têm mais um motivo para comemorar o retorno da sala principal do Teatro Castro Alves (TCA), reaberto na noite desta quarta-feira, 1, pelas mãos do governador Jerônimo Rodrigues e do presidente Lula, ambos do PT.
Isso porque a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) prepara uma retomada histórica de shows no equipamento cultural. Presente na reinauguração, o maestro Carlos Prazeres comentou o que está por vir em conversa com o A TARDE.
Todo o público que vai apreciar os próximos concertos clássicos da OSBA, vai ter um susto, porque ele vai ter de ganho em termo de som de qualidade. O TCA novo vai oferecer muitas surpresas incríveis para o público baianoCarlos Prazeres - maestro da OSBA
Cristian Budu e Marina Martins: o que público deve esperar da OSBA no TCA
Na semana inaugural, a OSBA já tem o primeiro show no teatro, no próximo sábado, 4, quando reunirá artistas convidados em espetáculos inspirados em diferentes aspectos da cultura baiana.
A abertura será às 20h, com o Concerto da Folia, dedicado ao Carnaval da Bahia. O espetáculo terá participações:
- do Balé Teatro Castro Alves (BTCA);
- Daniela Mercury;
- Luiz Caldas;
- Olodum;
- e Saulo Fernandes.
OSBA vai além dos artistas baianos
Além dos artistas baianos, o público também deve se preparar para as apresentações de grandes solistas, como Cristian Budu, Marina Martins e Leonardo Hilsdorf.
"Gente que está atuando exterior e vem aqui para a Bahia só para tocar com a Osba. Então, estamos muito felizes em fazer isso", contou Prazeres ao A TARDE.
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“Onde a gente realmente joga”: Prazeres revela suas expectativas sobre o novo TCA
Sem a sala principal, palco central da orquestra sinfônica, a OSBA precisou adaptar as suas apresentações para a Concha Acústica do teatro, onde se apresentou no último dia 6 de junho.
Agora, com a retomada do novo TCA, a OSBA viverá um novo tempo, ainda melhor, segundo afirmou Prazeres.
Eu acho que a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), ela só tende a melhorar e subir mais ainda o nível das suas apresentações
Na ocasião, ele explicou o porquê o público deve esperar uma nova experiência nas apresentações eruditas.
“Por mais que a gente seja muito cuidadoso com as nossas apresentações, uma orquestra sinfônica é um grupo que atua, enfaticamente, de uma forma acústica. Ele, basicamente, atua, acusticamente", comentou o maestro, completando:
"A gente faz concertos na Concha amplificado, mas o acústico é onde a gente realmente joga. Quando ela tem um teatro preparado para isso, tudo funciona de maneira diferente”.
Concha Acústica do TCA como palco da OSBA
Apesar disso, a Concha Acústica não deve sair do radar da OSBA. Mostrando um sorriso de lado ao ser questionado sobre o assunto, o maestro Carlos Prazeres confessou que o "público crush" da orquestra está enraizado no local.
"A gente sempre mantém um pézinho na Concha, afinal, o nosso público crush [vem de lá]. Ainda bem! Eu sempre digo aos meus produtores: 'é um problema bom'", declarou.
Para ele, o espaço ficou "pequeno" para a orquestra. "Eu acho que ter um pézinho na Concha e fazer a base sólida, a programalçao clássica aqui no TCA é um sonho que agente queria e a gente vai conseguir voltar para esse teatro renovado assim".
Veja como ficou o novo TCA