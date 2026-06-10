Osba realiza concerto gratuito em homenagem ao Dia dos Namorados

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A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) vai apresentar o ‘Concerto dos Namorados’ na quinta-feira, 11, na Biblioteca Central do Estado da Bahia, em Salvador. A entrada para a homenagem ao Dia dos Namorados será gratuita

A apresentação vai começar às 18h. A Osba ressaltou que o espaço onde vai acontecer o espetáculo, no bairro dos Barris, está sujeito a lotação.

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Na sexta-feira, 12, o mesmo concerto será apresentado em Camaçari, cidade da Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O concerto vai acontecer no Teatro Cidade do Saber, às 19h. Os ingressos custam R$ 30 a inteira e R$ 15 a meia-entrada. Os ingressos podem ser adquiridos no site do Sympla.

A regência nas duas apresentações será de Carlos Prazeres, com solos da mezzo-soprano Carolina Faria e do chefe de naipe das violas da OSBA, Serghei Iurcik.

Na apresentação serão tocadas composições clássicas como: