Destruído pelas chamas duas vezes, TCA reabre para sua terceira vida

Poucos equipamentos culturais brasileiros carregam uma história tão simbólica quanto o Teatro Castro Alves (TCA). Prestes a reabrir completamente após mais de dois anos fechado para obras, o principal palco da Bahia chega a 2026 não apenas renovado fisicamente, mas consolidado como um espaço que acompanhou algumas das mais profundas transformações políticas, sociais e artísticas do país.

Ao longo de mais de sete décadas de história iniciada ainda na década de 1940, o teatro sobreviveu a incêndios, atravessou diferentes governos, foi palco de momentos decisivos da música brasileira e tornou-se referência para gerações de artistas.

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A importância do TCA, entretanto, começa muito antes de sua inauguração. Sua criação não foi fruto apenas da necessidade de construir um novo teatro, mas de um projeto mais amplo de modernização da Bahia.

Em meados do século XX, Salvador vivia um período de crescimento urbano e buscava recuperar o protagonismo cultural perdido ao longo das primeiras décadas da República. A construção de um equipamento capaz de reunir grandes espetáculos de teatro, dança, música e ópera passou a ser entendida como parte desse processo de renovação da capital baiana.

Naquele momento, intelectuais, artistas e gestores públicos compartilhavam a percepção de que a cidade precisava voltar a ocupar um lugar de destaque no cenário cultural brasileiro. Sem um teatro moderno de grande porte, Salvador encontrava dificuldades para receber companhias nacionais e internacionais e para estimular a própria produção artística local.

Era um vazio que se tornava ainda mais evidente diante da efervescência cultural vivida por outras capitais brasileiras. A construção do Teatro Castro Alves surgia, assim, como uma resposta a esse cenário e como símbolo de um novo projeto de desenvolvimento para a Bahia.

Um teatro para uma cidade em transformação

Embora Salvador seja reconhecida mundialmente pela riqueza de sua produção cultural, a capital baiana passou boa parte da primeira metade do século XX sem um grande teatro capaz de atender às demandas de uma cidade em expansão. A ausência de um equipamento moderno era consequência de um processo iniciado décadas antes.

Em 1923, um incêndio destruiu o antigo Teatro São João, considerado o principal palco da cidade desde o século XIX. O edifício era responsável por receber companhias nacionais e estrangeiras, óperas, concertos e montagens dramáticas que movimentavam a vida cultural da capital.

Sua perda deixou uma lacuna que nunca chegou a ser completamente preenchida pelos demais espaços existentes. Somou-se a isso o fechamento do Politheama Bahiano, outro importante centro de espetáculos, aprofundando a percepção de que Salvador precisava recuperar sua infraestrutura cultural.

A pesquisa "Teatro Castro Alves: Políticas de formação de plateia e perfil dos públicos da Sala Principal", do pesquisador João Vitor Vinhas Santos, aponta que esse período coincidiu com uma redução significativa da atividade teatral na cidade. A inexistência de um palco com condições técnicas adequadas dificultava a circulação de grandes produções e limitava o desenvolvimento de grupos locais.

Enquanto capitais como Rio de Janeiro e São Paulo ampliavam seus equipamentos culturais, Salvador buscava caminhos para retomar um protagonismo compatível com sua importância histórica e artística.

Foi nesse contexto que ganhou força a proposta de construir um novo teatro estadual. A ideia representava muito mais do que erguer um edifício monumental. Tratava-se de criar um equipamento público permanente, capaz de impulsionar políticas culturais, fortalecer a produção artística baiana e inserir novamente Salvador no circuito nacional de grandes espetáculos.

Conforme destaca a pesquisa desenvolvida na Universidade Federal da Bahia (UFBA), o projeto estava diretamente relacionado à concepção de cultura como instrumento de desenvolvimento social e de afirmação da identidade baiana.

A visão de Antônio Balbino

O principal articulador dessa iniciativa foi o então deputado estadual Antônio Balbino. Em 2 de junho de 1948, ele apresentou à Assembleia Legislativa da Bahia o Projeto de Lei nº 432, propondo a construção de um teatro que estivesse à altura das transformações pelas quais o estado buscava passar. A proposta foi aprovada e, anos depois, já como governador, Balbino assumiria a responsabilidade de transformar o projeto em realidade.

A construção do Teatro Castro Alves fazia parte de um conjunto de investimentos voltados para a modernização da Bahia. Durante a década de 1950, o estado passou por obras de infraestrutura, expansão urbana e fortalecimento de instituições públicas. Nesse cenário, investir em cultura significava também projetar uma nova imagem para Salvador, conciliando sua tradição histórica com uma arquitetura moderna e uma política cultural voltada para o futuro.

Não por acaso, o teatro recebeu o nome de Castro Alves, um dos maiores poetas brasileiros e símbolo da identidade baiana. Conhecido como o "Poeta dos Escravos", Castro Alves representava uma ideia de liberdade, engajamento social e valorização da cultura nacional que dialogava diretamente com os objetivos do novo equipamento cultural.

Teatro Castro Alves em 1979 - Foto: Reprodução

Também a arquitetura traduzia esse espírito de renovação. Diferentemente dos antigos teatros inspirados em modelos europeus do século XIX, o novo edifício foi concebido segundo os princípios da arquitetura moderna, privilegiando grandes volumes de concreto, linhas retas e soluções técnicas inovadoras para a época. Implantado no Campo Grande, o teatro transformou a paisagem urbana da região e passou a representar um dos mais expressivos exemplos da arquitetura modernista na Bahia.



As obras avançaram ao longo da primeira metade da década de 1950 cercadas de expectativa. A imprensa acompanhava o andamento da construção, enquanto artistas e intelectuais viam no futuro teatro a possibilidade de recolocar Salvador entre os principais centros culturais do país. Quando a inauguração foi finalmente marcada para julho de 1958, a cidade acreditava estar prestes a recuperar um espaço que lhe fazia falta havia mais de três décadas.

Mal se sabia que, poucos dias antes da cerimônia oficial, o Teatro Castro Alves entraria para a história por um motivo completamente diferente.

O incêndio que adiou um sonho

A expectativa pela inauguração do Teatro Castro Alves mobilizava Salvador desde o início de 1958. Após anos de planejamento e obras, o edifício finalmente estava pronto para ser entregue à população. A cerimônia oficial havia sido marcada para 14 de julho de 1958 e representava a concretização de um projeto defendido por artistas, intelectuais e pelo então governador Antônio Balbino como símbolo da modernização cultural da Bahia.

Mas o sonho durou pouco e na madrugada de 9 de julho de 1958, apenas cinco dias antes da inauguração, um incêndio atingiu a Sala Principal e destruiu grande parte da estrutura interna do teatro. O fogo consumiu palco, plateia, cortinas e equipamentos cênicos, transformando em poucas horas aquele que seria o mais moderno espaço cultural baiano em um grande canteiro de escombros. A tragédia provocou enorme comoção na cidade e adiou, por tempo indeterminado, a abertura do equipamento.

A versão oficial apontou um curto-circuito como causa do incêndio. Entretanto, ao longo das décadas, o episódio passou a ser cercado por diferentes interpretações e especulações, alimentadas pelo contexto político da época e pela dimensão simbólica do projeto. Independentemente da origem das chamas, o incêndio alterou profundamente o destino do Teatro Castro Alves e marcou para sempre sua trajetória.

O impacto foi ainda maior porque o teatro representava muito mais do que uma nova casa de espetáculos. Fruto das ideias desenvolvimentistas de Antônio Balbino, o edifício simbolizava uma Bahia que buscava romper com a estagnação econômica e cultural vivida nas primeiras décadas do século XX. Sua destruição, antes mesmo da estreia, foi vista como um duro golpe para um projeto que pretendia recolocar Salvador entre os grandes centros culturais brasileiros.

Mesmo diante da destruição, o governo decidiu não abandonar o empreendimento. As obras de recuperação começaram ainda durante a gestão de Balbino, mas perderam ritmo nos anos seguintes em meio às mudanças de governo e às disputas políticas. O teatro permaneceria por quase uma década entre projetos inacabados, estruturas expostas e sucessivas tentativas de retomada das obras.

Quando as ruínas se transformaram em palco

Se o incêndio interrompeu a inauguração do Teatro Castro Alves, ele não conseguiu interromper sua vocação artística. Enquanto a reconstrução definitiva não avançava, o edifício parcialmente destruído passou a despertar o interesse de artistas que enxergavam nas ruínas um espaço de experimentação. Foi nesse contexto que a arquiteta ítalo-brasileira Lina Bo Bardi estabeleceu uma das relações mais marcantes de sua trajetória com Salvador.

Na primeira metade da década de 1960, Lina recusou a ideia de que o prédio deveria permanecer fechado até sua reconstrução completa. Em vez disso, propôs ocupar os espaços sobreviventes ao incêndio e transformar a destruição em linguagem artística. Utilizando a estrutura remanescente da Sala Principal, criou um palco experimental em formato de "meia arena", que aproveitava o concreto aparente e os vestígios do incêndio como parte da cenografia.

Foi nesse cenário que montagens como A Ópera dos Três Tostões, de Bertolt Brecht, e Calígula, de Albert Camus, encontraram espaço para acontecer. Em vez de esconder as marcas deixadas pelo fogo, as encenações incorporavam as ruínas à experiência cênica, transformando um símbolo de destruição em ambiente de criação artística. A iniciativa demonstrava que, mesmo sem estar oficialmente inaugurado, o Teatro Castro Alves já desempenhava um papel central na produção cultural baiana.

A atuação de Lina Bo Bardi foi além do palco. O foyer do teatro passou a abrigar a primeira sede do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA), aproximando artes visuais, arquitetura e artes cênicas em um mesmo espaço. A ocupação consolidou o edifício como um polo cultural antes mesmo de sua conclusão e reforçou uma ideia que acompanharia o TCA nas décadas seguintes: a de que seus espaços deveriam permanecer vivos, acessíveis e abertos à experimentação artística.

A presença da arquiteta também ajudou a redefinir a maneira como o teatro era percebido. As ruínas deixaram de representar apenas um projeto interrompido para se transformar em um símbolo de resistência cultural. Em vez do abandono, artistas encontraram ali um lugar para criar e o prédio continuou recebendo espetáculos e iniciativas que mantiveram viva a expectativa pela finalização da obra.

A inauguração que marcou uma nova era

Enquanto as atividades culturais mantinham o Teatro Castro Alves presente na vida artística da cidade, a reconstrução seguia lentamente. Entre interrupções, mudanças administrativas e dificuldades técnicas, foram necessários nove anos para que o principal palco da Bahia finalmente pudesse abrir suas portas.

Depois de nove anos de espera, o Teatro Castro Alves finalmente foi inaugurado em 4 de março de 1967. O edifício que quase teve sua história interrompida antes mesmo de abrir as portas passava, enfim, a cumprir a missão imaginada por seus idealizadores duas décadas antes: oferecer à Bahia um equipamento cultural capaz de receber grandes produções nacionais e internacionais e impulsionar a vida artística de Salvador.

Teatro Castro Alves em 1977 - Foto: Cedoc A TARDE

Localizado em frente à Praça Dois de Julho, no Campo Grande, o teatro rapidamente tornou-se um dos mais importantes exemplares da arquitetura moderna brasileira.



Concebido para ser mais do que uma sala de espetáculos, o complexo passou a reunir diferentes espaços destinados às artes e, ao longo das décadas seguintes, incorporaria a Concha Acústica, a Sala do Coro, áreas de ensaio e, posteriormente, os corpos artísticos estáveis da Bahia, consolidando-se como o principal centro de produção cultural do estado.

A inauguração do TCA coincidiu com um dos períodos mais intensos da produção artística brasileira. Em meio às transformações culturais da década de 1960, o palco baiano passou a receber uma geração de artistas que questionava padrões estéticos e propunha novas formas de fazer música, teatro e artes visuais.

Em pouco tempo, o teatro deixou de ser apenas um espaço de apresentações para se tornar um dos símbolos da efervescência cultural que caracterizou a Bahia naquele período.

O palco onde a Tropicália ganhou força

Poucos meses após a inauguração, o Teatro Castro Alves já recebia artistas que mudaram para sempre os rumos da música popular brasileira. Entre eles estavam Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Tom Zé e Maria Bethânia, jovens baianos que começavam a projetar nacionalmente uma proposta artística inovadora e que, pouco tempo depois, seriam reconhecidos como protagonistas da Tropicália.

Na segunda metade da década de 1960, Salvador vivia um momento de intensa efervescência cultural. Música, teatro, cinema, literatura e artes plásticas dialogavam entre si em um ambiente de experimentação que encontrava no Teatro Castro Alves um dos seus principais espaços de expressão.

O palco recém-inaugurado passou a reunir músicos, escritores, cineastas, atores, artistas plásticos e intelectuais interessados em romper com modelos tradicionais de produção artística e propor novas formas de interpretar a cultura brasileira.

Show com os baianos Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal Costa e Caetano Veloso no Teatro Castro Alves em 1976 - Foto: Cedo A TARDE

A Tropicália surgiu justamente nesse contexto. O movimento defendia uma produção artística aberta ao diálogo entre diferentes linguagens e referências, aproximando ritmos populares brasileiros, música erudita, rock, pop internacional, poesia, teatro de vanguarda e manifestações da cultura de massa. Em vez de negar as influências estrangeiras, seus integrantes propunham incorporá-las à cultura nacional, criando uma estética própria que desafiava convenções e provocava intensos debates dentro e fora do meio artístico.



Em seus primeiros anos de funcionamento, o Teatro Castro Alves consolidou-se como um dos principais espaços de circulação artística da Bahia. Em um período marcado pelo endurecimento da ditadura militar e pela crescente censura às manifestações culturais, o equipamento tornou-se palco de apresentações que simbolizavam a renovação da música brasileira e a força criativa produzida no estado.

Estar no palco do TCA significava apresentar essas novas propostas justamente no principal equipamento cultural baiano, conferindo visibilidade a uma geração de artistas que redefiniria a MPB nas décadas seguintes.

'Barra 69': a despedida antes do exílio

Poucos acontecimentos sintetizam tão bem a relação entre o Teatro Castro Alves e a história política e cultural do Brasil quanto o espetáculo Barra 69. Realizado nos dias 20 e 21 de julho de 1969, o show reuniu Caetano Veloso e Gilberto Gil em um reencontro com o público baiano que acabaria se transformando em um dos momentos mais emblemáticos da música brasileira.

Sete meses antes, os dois artistas haviam sido presos pela ditadura militar, poucos dias após a edição do Ato Institucional nº 5 (AI-5), que aprofundou a repressão política no país. Depois de semanas na prisão e de meses em regime de confinamento em Salvador, os dois foram obrigados a deixar o Brasil. Antes do embarque para o exílio, receberam autorização para realizar dois espetáculos no Teatro Castro Alves, cuja renda ajudaria a custear a viagem e a permanência no exterior.

O impacto do evento ultrapassou o universo da música. Salvador vivia dias de intensa expectativa, e o Teatro Castro Alves tornou-se ponto de encontro de artistas, intelectuais e admiradores que desejavam acompanhar a última apresentação da dupla em território brasileiro.

Caetano Veloso e Gilberto Gil no show histórico 'Barra 69' - Foto: Reprodução

Entre os presentes estavam nomes como Jorge Amado, Zélia Gattai e Augusto de Campos, enquanto centenas de pessoas se concentravam do lado de fora do teatro em busca de um último contato com os músicos. A forte presença policial no entorno do Campo Grande refletia o clima de vigilância imposto pelo regime militar e reforçava o caráter simbólico daquelas apresentações.



O espetáculo também ficou marcado por uma coincidência histórica. A estreia ocorreu no mesmo dia em que o astronauta Neil Armstrong dava os primeiros passos na Lua durante a missão Apollo 11.

Enquanto o mundo acompanhava pela televisão um dos acontecimentos mais importantes do século XX, Salvador vivia outro momento histórico: a despedida de dois artistas que deixariam o país por imposição da ditadura. O contraste entre a conquista tecnológica celebrada internacionalmente e a perda de dois dos principais representantes da música brasileira tornou-se uma das imagens mais lembradas daquele período.

Barra 69 é frequentemente tratado como o último grande ato da Tropicália em território brasileiro. A apresentação reuniu canções que já simbolizavam a renovação estética proposta pelo movimento e representou o encerramento de um ciclo iniciado poucos anos antes, quando jovens artistas baianos passaram a desafiar convenções musicais e culturais.

A partir dali, a história da Tropicália seguiria marcada pela distância imposta pelo exílio, enquanto o Teatro Castro Alves permaneceria como o palco que testemunhou um de seus momentos mais emocionantes.

As apresentações foram registradas de forma precária por um gravador instalado na plateia, mas a força histórica do espetáculo superou as limitações técnicas. O material deu origem ao disco Barra 69 – Caetano e Gil Ao Vivo na Bahia, lançado posteriormente e transformado em um documento fundamental da música popular brasileira.

O álbum registra a emoção de um público que se despedia de dois artistas sem saber quando eles voltariam a cantar em seu país, eternizando o Teatro Castro Alves como cenário de um dos episódios mais marcantes da resistência cultural durante a ditadura militar.

Muito além da Tropicália

A importância do Teatro Castro Alves, porém, nunca esteve restrita a um único movimento artístico. Desde sua inauguração, o palco recebeu algumas das principais vozes da música brasileira, tornando-se parada obrigatória para artistas que percorriam o país em turnês nacionais.

Elis Regina, Chico Buarque, Milton Nascimento, João Gilberto, Tom Zé, Gal Costa e Maria Bethânia estão entre os nomes que ajudaram a construir essa trajetória, transformando a Sala Principal em um espaço de encontro entre diferentes gerações da MPB e consolidando Salvador como uma das principais praças culturais do país.

Ao longo das décadas, o TCA também foi cenário de gravações históricas, espetáculos comemorativos e apresentações que marcaram a carreira de diversos artistas, reforçando sua reputação como um dos palcos mais prestigiados do Brasil.

A vocação do Teatro Castro Alves, entretanto, sempre foi mais ampla. O complexo consolidou-se como um espaço dedicado às mais diversas linguagens artísticas, recebendo montagens teatrais, companhias de dança, óperas, concertos sinfônicos e grandes produções internacionais.

Passaram por seu palco companhias como o Ballet Bolshoi e artistas de reconhecimento mundial, além de temporadas da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) e do Balé Teatro Castro Alves (BTCA), dois dos principais corpos artísticos estáveis do estado.

Essa diversidade transformou o TCA em um dos poucos equipamentos culturais brasileiros capazes de reunir, de forma permanente, música popular, teatro, dança, ópera, música de concerto e espetáculos internacionais em uma programação contínua, consolidando seu papel como um dos mais importantes centros de difusão cultural do país.

De palco de espetáculos a complexo cultural

A consolidação do Teatro Castro Alves não ocorreu apenas pela qualidade das apresentações. Ao longo das décadas de 1970 e 1980, o equipamento passou por um processo de ampliação de sua atuação cultural.

Inicialmente visto por parte da população como um espaço voltado às elites, percepção reforçada pela exigência de traje social para assistir aos espetáculos durante seus primeiros anos de funcionamento, o teatro começou a rever sua relação com o público no fim da década de 1970. Novas gestões passaram a apostar em uma programação mais diversa e em projetos voltados para aproximar a população do equipamento.

Foi nesse contexto que surgiram iniciativas como a Temporada de Verão, a Mostra Nacional e Internacional de Dança, o Painel de Teatro, o Projeto Pixinguinha, além das tradicionais Segundas e Terças Musicais e do Seis e Meia, que abriram espaço tanto para artistas consagrados quanto para novos talentos baianos.

Segundo a pesquisa de João Vitor Vinhas Santos, essas ações ajudaram a devolver ao TCA a marca de um espaço de vanguarda e contribuíram para reaproximar o público do principal equipamento cultural da Bahia.

Ao mesmo tempo, o complexo ampliava sua estrutura. A inauguração da Sala do Coro, em 1978, ofereceu um espaço voltado principalmente ao teatro e a produções de menor porte. A Concha Acústica, inaugurada em 1959, consolidou-se como palco de grandes shows ao ar livre e, ao lado da Sala Principal, passou a formar um conjunto capaz de atender diferentes linguagens artísticas.

O TCA também passou a abrigar dois corpos artísticos permanentes do Estado: o Balé Teatro Castro Alves (BTCA), criado em 1981, e a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), vinculada ao complexo desde 1982. Juntos, esses grupos transformaram o equipamento em um centro permanente de criação artística, formação de público e difusão cultural.

Bailarinos selecionados em 1981, primeiro ano do Balé de Teatro Castro Alves - Foto: Gilberto Melo | Divulgação

Ao final da década de 1980, entretanto, aquele que se consolidou como o principal palco da Bahia voltaria a enfrentar um novo período de dificuldades. A degradação da estrutura física e a necessidade de modernização do equipamento levaram ao fechamento do teatro para uma ampla reforma, preparando o cenário para outro momento histórico de sua trajetória.



Nova reforma e um novo renascimento

Após consolidar-se como o principal palco da Bahia e um dos mais importantes centros culturais do país, o Teatro Castro Alves voltou a enfrentar um período de dificuldades no fim da década de 1980.

Mais de vinte anos de funcionamento intenso deixaram marcas na estrutura física do edifício. O desgaste provocado pelo uso contínuo, a evolução das exigências técnicas dos espetáculos e a necessidade de modernizar equipamentos já considerados ultrapassados tornaram inevitável uma nova intervenção de grande porte.

Em 1989, o complexo fechou as portas para uma ampla reforma. Segundo a pesquisa do pesquisador João Vitor Vinhas Santos, da Universidade Federal da Bahia (UFBA), a decisão foi motivada não apenas pela degradação das instalações, mas também pela necessidade de adaptar o teatro a uma nova realidade cultural.

Ao longo das décadas anteriores, o TCA havia deixado de ser apenas uma sala de espetáculos para se consolidar como um espaço multifuncional, responsável por abrigar apresentações de música popular, teatro, dança, concertos sinfônicos, festivais e atividades de formação artística. A estrutura existente já não respondia às demandas de um equipamento que se tornara referência nacional.

A reforma representou, à época, um dos maiores investimentos já realizados em um equipamento cultural baiano. Estimada em cerca de US$ 10 milhões, contemplou a recuperação das instalações, a substituição de equipamentos cênicos, melhorias estruturais e a modernização dos sistemas de palco, iluminação e sonorização.

A intervenção redefiniu o papel do Teatro Castro Alves, consolidando definitivamente a integração entre a Sala Principal, a Sala do Coro e a Concha Acústica como um único complexo cultural voltado às diferentes linguagens artísticas.

Durante o período de obras, Salvador voltou a conviver com a ausência de seu principal palco, cenário que lembrava, ainda que em circunstâncias distintas, os longos anos de espera após o incêndio de 1958. A expectativa pela reabertura mobilizou artistas, produtores e o público, que aguardavam o retorno de um espaço considerado fundamental para a vida cultural da cidade.

A espera terminou em 1993, quatro anos após o fechamento, o Teatro Castro Alves reabriu suas portas completamente renovado, iniciando uma nova etapa de sua história e reafirmando sua posição como uma das mais importantes casas de espetáculos do Brasil.

A noite em que Bethânia, Gal Costa e João Gilberto fizeram história

A reinauguração do Teatro Castro Alves foi cuidadosamente pensada para simbolizar mais do que a entrega de um prédio restaurado. Assim como a inauguração de 1967 representou o nascimento de um novo equipamento cultural para a Bahia, a cerimônia de 1993 deveria marcar o reencontro entre o teatro e os artistas que ajudaram a construir sua identidade ao longo das décadas.

A responsabilidade por conduzir esse momento coube a Maria Bethânia, uma das artistas que mais estreitamente se identificou com o palco do TCA desde o início da carreira. Ao seu lado estavam Gal Costa e João Gilberto, reunindo, pela primeira vez na reabertura do teatro, três nomes fundamentais da música brasileira e profundamente ligados à história cultural da Bahia.

A escolha do trio possuía forte valor simbólico. Bethânia e Gal integravam a geração que transformou Salvador em um dos principais polos da renovação da música popular brasileira a partir da Tropicália.

Maria Bethânia no palco em Salvador, no show de reinauguração do Teatro Castro Alves, em 1993 - Foto: Cedoc A TARDE

João Gilberto, por sua vez, representava a revolução iniciada pela Bossa Nova e a influência internacional da música produzida na Bahia. Juntos, eles sintetizavam diferentes momentos da história musical do estado e reafirmavam o Teatro Castro Alves como espaço de encontro dessas trajetórias.



A noite de 22 de julho de 1993 rapidamente entrou para a memória afetiva do público baiano. Além de uma simples reabertura, ela simbolizou o renascimento de um equipamento que, pela segunda vez em sua história, precisava reconstruir sua relação com a cidade.

Se o Barra 69, em 1969, ficou marcado como o palco da despedida de Caetano Veloso e Gilberto Gil antes do exílio, a reabertura de 1993 passou a representar o oposto: um momento de reencontro, celebração e reafirmação do Teatro Castro Alves como um dos principais símbolos da cultura baiana e brasileira.

Muito além de uma casa de espetáculos

Nas décadas seguintes, o Teatro Castro Alves ampliou ainda mais sua atuação. O espaço consolidou projetos voltados à democratização do acesso à cultura e à formação de público, transformando-se em um equipamento que funcionava diariamente e não apenas durante grandes apresentações.

Entre essas iniciativas estão o Domingo no TCA, que passou a oferecer ingressos populares para espetáculos de música, dança e teatro; a Série TCA, criada para inserir Salvador no circuito de grandes produções nacionais e internacionais; o Núcleo de Teatro, dedicado ao fortalecimento das artes cênicas baianas; e o Conversas Plugadas, aproximando artistas, técnicos e estudantes dos bastidores da produção cultural.

O complexo também consolidou a atuação de seus corpos artísticos permanentes. Fundado em 1981, o Balé Teatro Castro Alves (BTCA) tornou-se a primeira companhia pública de dança do Norte e Nordeste e uma das mais importantes do país, enquanto a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) passou a utilizar a Sala Principal como sede de temporadas regulares, ampliando a oferta de concertos e projetos educativos em Salvador e no interior do estado.



Ao longo desse período, o teatro continuou recebendo artistas brasileiros e estrangeiros de diferentes gerações, mantendo a vocação construída desde a década de 1960: ser um espaço capaz de reunir música popular, dança, teatro, ópera, concertos e grandes produções internacionais em um mesmo equipamento cultural.

Um novo desafio após outro incêndio

Mais de seis décadas depois do incêndio que destruiu a Sala Principal antes da inauguração, outro episódio voltou a colocar o Teatro Castro Alves diante da necessidade de reconstrução.

Em 25 de janeiro de 2023, um incêndio atingiu parte da cobertura da Concha Acústica, provocando danos estruturais e levando ao fechamento do complexo para uma ampla requalificação. Embora o fogo não tenha atingido a Sala Principal, o episódio acelerou um projeto de modernização que já vinha sendo discutido pelo Governo da Bahia.

Incêndio atinge teto do TCA em 2023 - Foto: Uendel Galter | Ag. A Tarde

As obras passaram a contemplar não apenas a recuperação dos espaços afetados, mas uma intervenção completa no equipamento.



Buscando preservar as características arquitetônicas que fizeram do Teatro Castro Alves um dos mais importantes exemplares do modernismo brasileiro, o projeto priorizou cinco eixos principais:

restauro;

acessibilidade;

segurança;

atualização tecnológica;

sustentabilidade.

Reforma do Teatro Castro Alves em 2025 - Foto: Denisse Salazar | Ag A TARDE

Entre as intervenções realizadas estão a recuperação das fachadas, a restauração das poltronas da Sala Principal, a recuperação das superfícies de mármore do foyer, a modernização dos sistemas elétricos, hidráulicos, de climatização e combate a incêndio, além da implantação de soluções sustentáveis, como reaproveitamento de materiais, captação de águas pluviais e substituição da iluminação convencional por tecnologia LED.



Após mais de dois anos fechado, o Teatro Castro Alves volta a receber o público na próxima quarta-feira, 1º de julho. A reabertura marca o início de uma fase de operação assistida, destinada a ajustes técnicos e operacionais que não devem comprometer a programação artística prevista pelo Governo do Estado.