Reabertura do TCA terá Gil, Jackson Costa e homenagem à Lina Bo Bardi

A programação de reabertura da Sala Principal do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador, começou a ganhar novos detalhes com a publicação de contratos da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb). A publicação do Diário Oficial do Estado deste sábado, 27, confirma atrações previstas e novidades de atividades para a retomada do equipamento cultural, fechado desde janeiro de 2023 após um incêndio atingir a cobertura do teatro.

Entre os nomes confirmados neste sábado, está Gilberto Gil, que fará uma apresentação durante a programação da Operação Teste da Sala Principal do TCA, a qual começará no dia 1º de julho. O show já tinha sido anunciado pelo governador Jerônimo Rodirgues (PT) mas ainda aguardava a formalização da contratação.

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Uma novidade está na apresentação do artista Jackson Costa, que participará da programação da Operação Teste da Sala Principal. Além das apresentações artísticas, também foi confirmada como novidade a recepção de uma exposição em homenagem à arquiteta italiana Lina Bo Bardi (1914-1992), prevista para ocorrer no foyer da Sala Principal entre 1º de julho e 20 de dezembro.

A reabertura

A reabertura do Teatro Castro Alves está prevista para acontecer na véspera do feriado da Independência da Bahia. Além de Gilberto Gil, o governador Jerônimo Rodrigues já havia anunciado a participação de Lazzo Matumbi na cerimônia de retomada do equipamento.

A Sala Principal do TCA está fechada há cerca de três anos. O espaço passou por obras de requalificação após o incêndio registrado em 25 de janeiro de 2023. A reforma inclui a recuperação da sala, melhorias no Jardim Suspenso, no Centro Técnico e nas áreas utilizadas pelos corpos artísticos residentes, como a Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) e o Balé Teatro Castro Alves (BTCA).

As obras de requalificação do TCA receberam investimento de R$ 260 milhões. Segundo o governo, o teatro será entregue modernizado, mais acessível e com melhorias de segurança, mantendo a tradição de ser um dos principais palcos da cultura baiana e brasileira.

Agenda extensa

Em entrevista ao portal A TARDE em maio, o secretário estadual de Cultura, Bruno Monteiro, afirmou que a programação de reabertura não ficará restrita ao evento do dia 1º de julho. A proposta do governo é realizar uma agenda especial ao longo do mês, reunindo música, teatro, dança, exposições e outras linguagens artísticas.

“Vai começar no dia 1º, como já foi anunciado pelo governador, mas não será uma programação de um dia só, até porque a expectativa, tanto artística quanto dos nossos públicos, é tão grande que seria impossível abrigar tudo isso em um único dia”, afirmou Bruno Monteiro.

.Presença de Lula

O evento de reinauguração do TCA no dia 1º de julho contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que fará uma série de agendas institucionais no estado.

Primeiro, o chefe do Executivo desembarca na cidade de Alagoinhas, no nordeste baiano, para fazer a entrega do Hospital Regional, considerado o primeiro do programa de investimentos do governo federal,

Após o almoço, o presidente autorizará as obras da Ponte Salvador-Itaparica. A expectativa é que a agenda inicie às 14h.

Por fim, o presidente participa da reabertura da sala principal do Teatro Castro Alves, no bairro do Campo Grande, na capital baiana, durante a noite.