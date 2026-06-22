CULTURA
Teatro Castro Alves reabre após reforma e ganha padrão internacional
Equipamento reabre em 1º de julho após reforma que priorizou restauro, tecnologia e acessibilidade
O Teatro Castro Alves (TCA) volta a funcionar no próximo dia 1º de julho com uma estrutura totalmente requalificada. Após um amplo processo de reforma e restauro, o equipamento passa a integrar um seleto grupo de teatros com padrões internacionais, conciliando modernização tecnológica com a preservação de sua arquitetura histórica.
Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 2014, o TCA teve as intervenções guiadas por cinco eixos principais: acessibilidade, restauro, segurança, atualização tecnológica e sustentabilidade.
As obras seguiram critérios técnicos de preservação para manter as características que fizeram do teatro um dos principais patrimônios da arquitetura brasileira do século XX.
Reforma preservou características históricas
Segundo o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, o projeto buscou equilibrar a conservação do patrimônio com as demandas de um equipamento cultural contemporâneo.
"A reforma e o restauro de patrimônios exigem a conciliação entre a preservação dos valores estéticos e históricos com a atualização funcional e tecnológica exigida nos dias de hoje. Além da memória que o espaço físico carrega, trabalhamos com grande respeito à carga simbólica de um equipamento referencial da arte e cultura brasileira", afirmou.
Leia Também:
Ele acrescentou que o público encontrará um teatro completamente renovado.
"Entregaremos um teatro que pode ser considerado o mais moderno do Brasil, com muitos elementos novos, ao mesmo tempo que preserva a excelência que marca quase 60 anos de história."
Entre as principais ações de restauro estão a recuperação das fachadas em concreto aparente e pastilhas, a restauração das poltronas da sala principal e das superfícies de mármore do foyer.
Sustentabilidade também fez parte do projeto
A reforma incorporou soluções sustentáveis para reduzir o impacto ambiental e otimizar o uso de recursos. Parte da madeira retirada da sala principal foi reaproveitada em outros ambientes do teatro, enquanto um sistema de captação de água da chuva passou a abastecer a limpeza das áreas externas e a manutenção dos jardins.
Outra mudança foi a substituição da iluminação convencional por lâmpadas de LED, que apresentam menor consumo de energia.
Reabertura terá fase de operação assistida
Apesar da reabertura ao público em 1º de julho, o TCA permanecerá até o fim do ano em uma etapa denominada "operação assistida". Nesse período, serão realizados testes, ajustes técnicos e alinhamentos operacionais necessários para o pleno funcionamento do equipamento, sem comprometer a programação artística.
Para a diretora da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), Sara Prado, a requalificação fortalece o papel do teatro como um dos principais espaços culturais do país.
"Ao combinar preservação histórica, inovação tecnológica, acessibilidade e sustentabilidade, o TCA reafirma sua vocação como espaço de excelência para a criação, formação e difusão das artes, preparado para dialogar com os desafios e as demandas do nosso tempo, sem abrir mão da identidade que o tornou um dos mais importantes símbolos da cultura brasileira."
A reabertura marca a conclusão da principal etapa de modernização do equipamento cultural, considerado um dos mais importantes das regiões Norte e Nordeste, mantendo sua relevância histórica enquanto amplia sua capacidade técnica para receber espetáculos nacionais e internacionais.