Teatro Castro Alves reabre após reforma e ganha padrão internacional

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O Teatro Castro Alves (TCA) volta a funcionar no próximo dia 1º de julho com uma estrutura totalmente requalificada. Após um amplo processo de reforma e restauro, o equipamento passa a integrar um seleto grupo de teatros com padrões internacionais, conciliando modernização tecnológica com a preservação de sua arquitetura histórica.

Tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 2014, o TCA teve as intervenções guiadas por cinco eixos principais: acessibilidade, restauro, segurança, atualização tecnológica e sustentabilidade.

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As obras seguiram critérios técnicos de preservação para manter as características que fizeram do teatro um dos principais patrimônios da arquitetura brasileira do século XX.

Reforma preservou características históricas

Segundo o secretário de Cultura da Bahia, Bruno Monteiro, o projeto buscou equilibrar a conservação do patrimônio com as demandas de um equipamento cultural contemporâneo.

"A reforma e o restauro de patrimônios exigem a conciliação entre a preservação dos valores estéticos e históricos com a atualização funcional e tecnológica exigida nos dias de hoje. Além da memória que o espaço físico carrega, trabalhamos com grande respeito à carga simbólica de um equipamento referencial da arte e cultura brasileira", afirmou.

Ele acrescentou que o público encontrará um teatro completamente renovado.

"Entregaremos um teatro que pode ser considerado o mais moderno do Brasil, com muitos elementos novos, ao mesmo tempo que preserva a excelência que marca quase 60 anos de história."

Entre as principais ações de restauro estão a recuperação das fachadas em concreto aparente e pastilhas, a restauração das poltronas da sala principal e das superfícies de mármore do foyer.

Sustentabilidade também fez parte do projeto

A reforma incorporou soluções sustentáveis para reduzir o impacto ambiental e otimizar o uso de recursos. Parte da madeira retirada da sala principal foi reaproveitada em outros ambientes do teatro, enquanto um sistema de captação de água da chuva passou a abastecer a limpeza das áreas externas e a manutenção dos jardins.

Outra mudança foi a substituição da iluminação convencional por lâmpadas de LED, que apresentam menor consumo de energia.

Reabertura terá fase de operação assistida

Apesar da reabertura ao público em 1º de julho, o TCA permanecerá até o fim do ano em uma etapa denominada "operação assistida". Nesse período, serão realizados testes, ajustes técnicos e alinhamentos operacionais necessários para o pleno funcionamento do equipamento, sem comprometer a programação artística.

Para a diretora da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb), Sara Prado, a requalificação fortalece o papel do teatro como um dos principais espaços culturais do país.

"Ao combinar preservação histórica, inovação tecnológica, acessibilidade e sustentabilidade, o TCA reafirma sua vocação como espaço de excelência para a criação, formação e difusão das artes, preparado para dialogar com os desafios e as demandas do nosso tempo, sem abrir mão da identidade que o tornou um dos mais importantes símbolos da cultura brasileira."

A reabertura marca a conclusão da principal etapa de modernização do equipamento cultural, considerado um dos mais importantes das regiões Norte e Nordeste, mantendo sua relevância histórica enquanto amplia sua capacidade técnica para receber espetáculos nacionais e internacionais.