Salvador recebe evento literário com autores e oficinas gratuitas

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A primeira edição da Flipop na Estrada será realizada em Salvador no dia 27 de junho, na Livraria LDM, no Vitória Boulevard. O evento terá programação gratuita voltada para leitores, escritores e apaixonados por literatura, com curadoria de Deco Lipe.

Ao longo do dia, o público poderá participar de bate-papos sobre o mercado editorial, acompanhar discussões sobre o crescimento dos sports romances nacionais e conhecer os bastidores da criação de livros ilustrados e quadrinhos.

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A programação também inclui oficinas conduzidas por artistas convidados, com vagas limitadas.

Debates sobre publicação e romances esportivos

Entre os destaques está a mesa "Em busca de publicação", às 11h, com Isabella Ismile e Nathalia Dimambro, mediada por Ana Rosa. O encontro será voltado para quem deseja publicar um livro e contará, ao final, com uma oportunidade exclusiva apresentada pela equipe da Editora Seguinte.

Às 15h, Luca Guadagnini e Vanessa Reis participam da mesa "O amor entrou em campo", com mediação de Roberta Gurriti. O bate-papo abordará o sucesso dos sports romances, gênero que une histórias de amor e universo esportivo.

Encerrando a programação do palco, às 18h, Ilustralu, Bruno Freire e Suzane Lopes participam da conversa "Toda história começa no primeiro traço", mediada por Deco Lipe. O debate discutirá os desafios e a importância da ilustração na construção de narrativas em livros e quadrinhos.

O acesso aos bate-papos é gratuito, sem necessidade de inscrição, e está sujeito à capacidade do espaço.

Oficinas terão vagas limitadas

Além das mesas, o evento oferecerá duas oficinas gratuitas. Das 10h às 12h, Bruno Freire ministra "Design de personagem para quadrinhos". Já das 14h às 16h, Ilustralu conduz "Futuros Possíveis", encontro voltado para processos criativos e desenvolvimento da imaginação.

Para participar das oficinas, será necessário retirar uma senha no dia 27 de junho, a partir das 9h, na Livraria LDM do Vitória Boulevard. As vagas serão distribuídas por ordem de chegada, com limite de uma oficina por participante.