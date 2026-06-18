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GASTRONOMIA

Salvador recebe maior festival de cafés da Bahia com degustações

Edição do Festival Baiano de Cafés acontece nos dias 15 e 16 de agosto

Beatriz Santos
Por
Maior festival de cafés da Bahia
Maior festival de cafés da Bahia - Foto: Divulgação

Salvador voltará a reunir os principais nomes da cadeia produtiva do café nos dias 15 e 16 de agosto, quando o Trapiche Barnabé recebe a IV edição do Festival Baiano de Cafés.

Considerado o maior evento do segmento no estado, o encontro terá como destaque o protagonismo das mulheres agricultoras, em sintonia com uma pauta reconhecida mundialmente pela Organização das Nações Unidas (ONU).

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A edição de 2026 acontece em um contexto especial: o ano foi declarado pela ONU como o Ano Internacional da Mulher Agricultora, ampliando a visibilidade para mulheres que desempenham papel fundamental na produção de alimentos e na cafeicultura.

Segundo a organização, o festival assumirá esse compromisso ao colocar agricultoras e outras profissionais do setor no centro dos debates e atividades da programação.

Com expectativa de receber mais de 2 mil visitantes por dia, reunir 70 expositores e movimentar mais de R$ 500 mil em negócios, o evento deve marcar a maior edição já realizada.

A programação inclui palestras, rodas de conversa, oficinas, degustações guiadas, experiências sensoriais, apresentações musicais e uma feira com produtores, cafeterias, torrefações, cooperativas e marcas especializadas.

“O tema deste ano, ‘Compromisso, Tempo e Transformação’, propõe uma reflexão sobre os profissionais e territórios que sustentam o desenvolvimento do setor. É uma homenagem a quem constrói o café diariamente: agricultores, cooperativas, baristas, torradores, empreendedores e todos os agentes que mantêm viva uma cadeia produtiva cada vez mais reconhecida pela qualidade, sustentabilidade e inovação”, explica Brenda Matos, especialista em Cafés de Qualidade e organizadora do evento.

Para Brenda, a proposta também busca reconhecer a trajetória daqueles que ajudaram a consolidar a cafeicultura baiana ao longo dos anos.

“Compromisso é o que faz o café existir: na mão que planta todos os anos, no barista que pratica todos os dias, na cooperativa que resiste a cada safra. Nesta edição, queremos reconhecer quem permaneceu, quem acreditou e quem ajudou a transformar a cafeicultura baiana ao longo do tempo”, destaca a organizadora.

Além de impulsionar negócios e promover capacitação profissional, o festival reforça a posição da Bahia como um dos principais territórios da cafeicultura brasileira.

Maior produtor de café do Nordeste e um dos maiores estados produtores do país, o território reúne diferentes origens, terroirs e modelos produtivos que vêm conquistando cada vez mais espaço nos mercados nacional e internacional.

As inscrições para expositores estão abertas desde a última terça-feira, 16, e seguem até o dia 30 de junho.

IV Festival Baiano de Cafés

  • Data: 15 e 16 de agosto de 2026
  • Local: Trapiche Barnabé – Salvador/BA
  • Atividades: 70 expositores, palestras, oficinas, degustações e experiências sensoriais
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Cultura gastronomia Salvador

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